MINUT ME DELIO OD SMRTI! IMALA SAM LUDU SREĆU! TAKO JE JAKO UDARIO DA JE TRAFIKU IZVALIO IZ BETONA! Ispovest radnice kioska u koji se Šotra zakucao hamerom!

Prošlo je tri dana otkako je "hamer" udario u trafiku, ali stres i trauma ne prolaze. I sad mi se čini da čujem brujanje džipa i zvuk udarca, a slika farova koji su išli pravo na mene mi ne izbija iz glave. Imala sam ludu sreću.



Ovako počinje razgovor za Kurir radnica iz trafike na uglu Svetogorske i Palmotićeve ulice u Beogradu u koju se u subotu zakucao "hamer", kojim je, kako se sumnja, upravljao Aleksandar Šotra (39), kome je određen pritvor.

Vozač ovog borbenog džipa je nasilničkom vožnjom oštetio sedam automobila, jedan semafor, stubiće i ogradu, kao i trafiku. Tom prilikom povređena je i žena koja je radila u kiosku.

polupani kiosk foto: Ana Paunković

Povređena radnica ističe da je tog dana pukom srećom izbegla smrt.

- Nekoliko sekundi pre udarca "hamera" u trafiku bila sam ispred i sređivala policu. Samo što sam ušla u kiosk i sela, usledio je horor. Taj džip je toliko jako udario da je izvalio trafiku iz betona. Uopšte ne znam kako je to uspeo. Neverovatno! - priseća se naša sagovornica i nastavlja:

- Ostala sam zarobljena u kiosku sa svim artiklima, koji su popadali na mene. Videla sam vozilo sa zatamnjenim staklima, koje je izgledalo kao tenk. Sećam se farova, koji su me zaslepeli, a od njih nisam mogla da vidim vozača. Sam bog me je sačuvao. Da sam minut ostala ispred, udario bi u mene i ubio bi me na mestu.



Naša sagovornica kaže da ima nagnječenje ruke i ramena.

džip se zakucao u zid foto: Ana Paunković

- Šok koji sam doživela i dalje utiče na mene. Moraću kod psihijatra da odem jer ne mogu da se smirim. Pod velikim sam stresom. Sada se plašim i kad prelazim ulicu, plašim se da će me neki auto udariti - objašnjava žena.

Kako kaže, vest da je osumnjičeni uhapšen saznala je iz medija.

Ogorčena

Nije ljudski postupio

Radnica kaže da joj je jasno da se nesreće dešavaju, ali i da u tim situacijama treba biti čovek.

- Nakon udarca ostala sam zarobljena u kiosku. Očekivala sam da će taj vozač da izađe iz vozila i da me pita bar da li sam dobro, to bi bilo ljudski, ali, nažalost, nije - kaže prodavačica.

