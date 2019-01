KOMŠIJA S NANOGICOM I NOŽEM U PONOĆ UPAO NA TINEJDŽ ŽURKU NA KARABURMI: U stanu bili baba i deda, unuku stavio nož pod grlo, a druga mu pojurio?! Deca bežala kroz prozor

BEOGRAD - Novogodišnju noć u Beogradu nisu obeležili samo napadi vatrenim oružjem i noževima na ulicama i u kafićima.

U beogradskom naselju Karaburma, osuđenik koji je u kućnom zatvoru, upao je s nožem na tinejdžersku žurku i povredio nekoliko osoba. Iako priveden, napadač s nanogicom posle samo dva sata pušten je iz policijske stanice.

Novogodišnja žurka u jednom beogradskom stanu - desetak tinejdžera, pod budnim okom dede i babe jednog od njih, proticala je veselo. Dok nije otkucala ponoć! Upravo tada, na žurku im je uleteo 21-godišnji komšija koji mesecima, kako kažu, ne napušta stan pored njihovog, zbog nanogice koju nosi.

foto: AP/Ilustracija

S komšijom, koji je u ruci nosio nož, bio je još jedan muškarac.

- On je lupio na vrata i ja sam mu otvorio, on mi je odmah nož stavio pod grlo, ubo me u ruku, onda sam uhvatio nož, pokušao da ga sklonim, onda sam bežao po kući on me i dalje jurio - kaže povređeni dečak.

Bežanjem i bacanjem stolica, 16-godišnji dečak je pokušavao da se odbrani. U pomoć mu priskaču deda i drug. Napadači su se ustremili i na njih.

- Ja sam čuo kad je unuk rekao, pazite, ima nož! Video sam siluetu, držao je nož! Jedan njegov drugar, obišao je mog unuka pošao na mene, udario me u bradu, i sam pao - navodi deda tog dečaka.

Drugi dečak dodao je da su ga napadači tukli po glavi.

- Mene su bacili na patos, počeli da udaraju po glavi, ja sam se u jednoj sekundi samo podigao, i gurnuo dedu na zamrzivač, da ga ne tuku više, i pobegao kroz prozor, u neku zgradu da bi pozvao policiju i moje - kaže drugi dečak.

foto: Dado Đilas

I ostali tinejdžeri spas su pronašli iskakanjem kroz prozor ili zaključavanjem u sobe. Policija je ubrzo stigla i odvela u stanicu na Paliluli napadače. Međutim, dok su povređeni dečaci i deda bili u Urgentnom centru na pregledima i previjanju - napadači su pušteni.

- Kako se neko, ko već nosi nanogicu, i ko nožem upadne na tinejdžersku žurku, posle dva sata razgovora u policiji, ponovo nalazi u njihovom komšiluku - pitanje je koje je majka povređenog dečaka uputila policiji.

- Rekli su nam da radi samo dežurna služba i da se javimo u četvrtak. Rekli su da oni nemaju veze s tim, oni su svoj posao obavili, tužilac ih je pustio. Čak nismo dobili ni ime ni prezime tužioca - navodi majka povređenog dečaka.

Na pitanje da li je tužilac tražio da razgovara sa njenim sinom, ona odgovara da nije i da čak ni uviđaj nije urađen.

foto: AP/Ilustracija

Iz Prvog osnovnog tužilaštva koje je nadležno za ovaj slučaj kažu: protiv dvojice muškaraca podneta je krivična prijava u redovnom postupku zbog nanošenja lakih telesnih povreda i ugrožavanja sigurnosti. U Tužilaštvu dodaju da oni ne odlučuju da li će neko nastaviti da nosi nanogicu ili će mu kazna biti zamenjena zatvorom, već je to nadležnost Kancelarije za alternativne sankcije i Suda.

I dok se napadač sa nanogicom vratio u stan, porodica napadnutog dečaka i dede, napustila je svoj dom.

- Otišli smo iz stana zato što su na dva metra od nas potencijalne ubice, koje su moje dete napali, stavili mu nož pod grkljan, povredili njegovog drugara, povredili dedu, a oni su sad na slobodi - rekla je ona.

(Kurir.rs/N1/Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir