SRBIN DO DETALJA OPISAO SPEKTAKULARNO BEKSTVO IZ ZATVORA: Ubacili su nam bonseke, 52 dana smo sekli rešetke, krili ih u tetrapaku od mleka! EVO GDE JE SADA

Damnjan Mitrović (40), koji je 29. decembra pobegao iz zatvora u Kopru, tvrdi da je iz slovenačkog zatvora pobegao jer nije želeo da bude isporučen Srbiji za krivično delo za koje je u Italiji oslobođen.



Mitrović se redakciji Kurira javio telefonom, tvrdeći da je u Italiji, i objasnio zbog čega je sa cimerom, bosanskim državljaninom Draganom Milosavljevićem (41), pobegao iz slovenačkog zatvora.

U Italiji slobodan

- U Italiju sam otišao pre devet godina, ali je 2013. za mnom bila raspisana poternica jer sam prijavljen za trgovinu narkoticima još 2007. Za to delo sam u Italiji oslobođen. Pokušavao sam da dođem u Srbiju i pojavim se na sudu, ali oni nisu želeli da prihvate jemstvo, tražili su pritvor za mene, a to nisam želeo - priča Mitrović.

Kako kaže, u Sloveniju je često putovao, ali je tokom poslednjeg boravka, čim se prijavio u hotel, uhapšen po poternici iz Srbije.

- U zatvoru sam shvatio da će me izručiti Srbiji, pa sam počeo da planiram bekstvo. Milosavljević i ja smo najpre počeli da zapisujemo kretanje čuvara i njihove navike. Kasnije su nam, preko zatvorskog zida, ubacili bonseke. Njima smo pedeset dva dana polako rezali rešetke na ćeliji, ali to smo prikrivali tako što smo vezivali kanape i pravili štrik za sušenje veša kako čuvari ne bi primetili. Nekoliko puta su ulazili u sobu, ali smo mi bonseke stavljali u tetrapake mleka jer smo znali da oni uvek reaguju na detektor za metal zbog folije, pa ih niko i ne gleda - kaže Mitrović i dodaje da su u noći između 29. i 30. decembra cimer i on konačno uspeli da preseku rešetke.

Spustili se niz čaršav

- Niz čaršav smo se spustili u dvorište. Tu smo našli kontejnere, stavili ih jedan na drugi, a dušek koji smo pronašli prislonili smo uz žicu koja je oštra kao žilet. To smo uradili da se ne bismo posekli. Prvo sam se popeo ja, a onda sam pomoću čaršava podigao i Milosavljevića. Popeli smo se na stražarsku kućicu, a sa nje se spustili na ulicu niz te čaršave. Isekao sam ruke na žicu, povredio kuk, a moj drug nogu, jer nismo vešto pali - objašnjava begunac.

Kako kaže, kada su se našli na slobodi, on i cimer su se razdvojili.

- Pešice sam prešao granicu sa Italijom, jer tu nema nikakve kontrole, uzeo sam taksi i dovezao se u Feraru, gde živim sa porodicom. Odmah sam se prijavio policiji i rekao im da sam pobegao iz zatvora, a oni su svakako već dobili dopis o mom bekstvu. S obzirom na to da sam ja u Italiji slobodan čovek i da oni ni ranije nisu želeli da me izruče, neću imati nikakvih problema. Voleo bih da se vratim u Srbiju, ali to očigledno neće biti moguće zbog greške koja je napravljena, a ja u pritvor ne želim da idem - jasan je Mitrović.

Demantuje bosanske medije

Nemam veze sa Ostojićevim ubistvom

Bosanski mediji preneli su da se Mitrović i njegov prijatelj Dragan Milosavljević sumnjiče da su 1. januara ubili Miloša Ostojića u Sarajevu, a Mitrović oštro demantuje ove navode.

- To nije tačno, nismo pobegli iz zatvora da bismo ubijali. Kada sam izašao iz Slovenije, istog dana sam bio u Italiji i javio se policiji, sigurno nisam bežao u Bosnu, pa se vraćao. Nikoga nisam ubio. Nemam veze sa likvidacijom Ostojića - naveo je Damnjan Mitrović.



