BARBARA VITEZ VIĐENA U MAĐARSKOJ?! Roditeljima stigla fotografija, a OVI DETALJI ukazuju da bi to mogla biti ona! (FOTO)

Barbara Vitez (16), devojčica iz Sente koja je 25. novembra 2016. godine navodno pala s mosta na Tisi, verovatno je živa. Njena fotografija, napravljena negde u Mađarskoj, nedavno se pojavila na jednom četu na društvenoj mreži "Instagram".

To za medije tvrde njeni roditelji i privatni detektiv Stevan Đokić, koga je porodica angažovala da paralelno s policijom vodi istragu. Barbarin otac Endre uveren je u to da je na fotografiji njegova ćerka, a prepoznao ju je po mladežu na desnom obrazu i ožiljku na čelu. On kaže da je fotografija koju je dobio ključni dokaz da je njegova Barbara živa.

- Slika mi je nedavno stigla iz Mađarske i nemam nikakvu dilemu da je devojčica na njoj moja Barbara - rekao je Endre Vitez.

- Poznajem svoje dete, to je njeno lice, njene oči! Malo je mršavija, ali to je ona! Prepoznao sam je po mladežu na desnom obrazu i ožiljku na čelu. Valjda ja kao otac najbolje znam da li je to moja ćerka ili nije. Kako mi rečeno, fotografija je skinuta s nekog četa na Instagramu, na kojem se svi dopisuju na mađarskom. Jedan od učesnika tog četa je i neki mladić iz Sente. To ne može biti slučajno, suviše se toga poklapa u toj priči da bi bilo slučajnost - priča on.

Naglašava da je oduvek znao da njegova ćerka te novembarske noći nije pala u Tisu.

- Nije skočila u reku, nije imala razloga da to uradi. To govorim od prvog dana jer suviše je nelogičnosti u priči onih koji kažu da se udavila. A kako je i zašto nestala, da li je oteta ili je sama negde otišla, neka otkrije policija. Sada u ovoj fotografiji konačno imaju konkretan trag. Nama ostaje da ne gubimo nadu, da verujemo da će našu Barbaru pronaći živu - navodi on.

Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva Senta Mirko Gašović kategoričan je da nema novih saznanja o devojčici Barbari Vitez, a sumnja da policija i Više javno tužilaštvo u Subotici imaju novih obaveštanja. Gašović smatra da su više u pitanju glasine koje se pronose putem medija, nego neki opipljiv dokaz da je ona zaista viđena, odnosno da su se njene fotografije pojavile u četu na društvenoj mreži "Instagram".

Informacije s navodno novim saznanjima, za koje se ne može sa sigurnošću reći da su verodostojne, podgrevaju misteriju tragičnog događaja koji se pre nešto više od dve godine desio u Senti.

- Činjenica da ono što mi znamo je da se devojka udavila u Tisi - rekao je Gašović.

- Mi nemamo novih informacija u tom slučaju, a ne verujem da ih ima Policijska uprava u Kikindi i Više javno tužilaštvo u Subotici. Ako je devojka negde viđena, pitanje je zašto se ne javlja roditeljima. Po mom mišljenju, to su neosnovane glasine i priče, koje se pronose s vremena na vreme, a moguće da ih pronosi i njen otac, pošto voli da se pojavljuje u medijima, pa je to verovatno u pitanju, kada je reč o informacijama da je devojka negde viđena. Sumnjam da je devojka igde bila viđena. Konačno, ako je viđena, zašto ti ljudi nisu javili policiji, ili ako je živa, zašto se ne javi roditeljima? Nažalost, to je jedan tragičan slučaj, koji s vremena na vreme privlači pažnju medija - kaže on.

Direktor Centra za bezbednost, istrage i odbranu (DBA), privatni detektiv Stevan Đokić, kog je porodica Vitez angažovala u tom slučaju, u izjavi za "Dnevnik" veruje da je na misterizonim fotografijama upravo Barbara Vitez.

Đokić, iskusni policijski operativac, kaže su da su dobili dve fotografije. Na jednoj je devojka preko čijeg profila se pojavljuje i druga devojka, za koju se pretpostavlja da je Barbara.

- Roditelji veruju da je to ona i prepoznaju je po nekim detaljima, na primer, ožiljku na čelu - naglašava Đokić za „Dnevnik”.

- Fotografije su dobijene od naših prijatelja iz Mađarske koji su ih poslali i policiji i nama. Mađarska policija, kojoj je naša policija poslala zamolnicu pre nekog vremena, proverava sve. U pitanju je čet s „Instragama”, a dopisivanje je isključivo na mađarskom. Barbarini roditelji su uvereni u to da je to ona. Zbog informacija koje svakodnevno dobijamo, u potragu za Barbarom uključila se i mađarska policija jer sve govori da je ona u toj državi. Po našim saznanjima, srpska policija je poslala mađarskoj zamolnicu da svaki novi detalj provere i verujem da će ta saradnja biti uspešna - kaže Đokić.

Tinejdžerka Barbara Vitez iz Sente, učenica prvog razreda Srednje ekonomsko-trgovinske škole, pod nerazjašnjenim okolnostima nestala je 25. novembra 2016. godine. Po zvaničnoj verziji istražnih organa, u koju njeni roditelji sumnjaju, Barbara se okliznula i s mosta na Tisi između Sente i Čoke pala u reku i utopila se, ali njeno telo, i pored opsežnih potraga, nije pronađeno.

Kikindska policija, koja vodi taj slučaj, utvrđuje da li je na spornim fotografijama zaista Barbara Vitez.

Policija je ispitala sve okolnosti nestanka Barbare Vitez, istražila sve što je naložilo Tužilaštvo, svaki novi trag koji dobijemo detaljno je proveren, ali i dalje ništa sa sigurnošću ne možemo da kažemo. Dobili smo fotografije za koje su ljudi tvrdili da je na njima upravo Barbara i sada utvrđujemo njihovu verodostojnost, rekli su nezvanično u policiji.

