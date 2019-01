MAJKA KOJU JE IZBO SIN SE OPORAVLJA: Žena operisana i van životne opasnosti

Danica S. (68), koju je sin Branko S. (47), inače profesor matematike, nožem posekao po vratu u porodičnom stanu u beogradskom naselju Bele vode, operisana je i njeno stanje je stabilno, saznaje Kurir.



Kako nezvanično saznajemo, nesrećna žena je na intenzivnoj nezi u Urgentnom centru.

- Pacijentkinja je po prijemu hitno operisana i nakon toga smeštena na odeljenje intenzivne nege na vaskularnoj hirurgiji. Njeno stanje je stabilno i zasad nije životno ugrožena - rečeno nam je u Urgentnom centru.



Podsetimo, Danica S. povređena je u ponedeljak ujutru kada je u stanu na nju nasrnuo sin. Pretpostavlja se da je napadu prethodila kraća svađa, a ranjavanju je prisustvovala i Brankova mlađa sestra, dok je otac bio na pijaci.



Suprug povređene žene i napadačev otac, kao i komšije u zgradi bili su u šoku nakon Brankovog hapšenja.

- On nije nasilan. Nikome nije jasno šta se dogodilo. Bio je to trenutak kog se verovatno ni on ne seća jer je, pošto je shvatio šta je uradio, unezveren i u šoku tražio pomoć po zgradi - rekle su komšije.

