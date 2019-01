PRONAĐEN KRUNSKI DOKAZ U JELENINOJ KOSI, PODIŽE SE TREĆA OPTUŽNICA! Zoranov alibi je ovim dokazom srušen!

Protiv Zorana Marjanoivća uskoro bi treći put trebalo da bude podignuta optužnica zbog sumnje da je brutalno ubio suprugu Jelenu Marjanović i to pošto je otkriven krunski dokaz!

Naime, nakon što je nova tužiteljka Jelena Biorčević preuzela slučaj Marjanović, otrkiven je ključni dokaz, koji potvrđuje da je Zoran u trenutku Jelenine smrti bio pored nje!

foto: MUP

Dodatnim analazima utvrđeno je da blato iz kose ubijene pevačice se poklapa sa onim kojoe je posle zločina pronađeno na pantalonama njenog supruga, prenose beogradski mediji.

"Nakon što je Jelenino telo pronađeno u kanalu, Marjanovićeva je ošišana prilikom obdukcije, a tek godinu dana kasnije stigao je zahtev da se isptiaju tragovi koji su pronađeni u kosi. Taj nalaz je ubrzo stigao, a poređenjem sa tragovima nađenim na Marjanovićevoj garderobi, reč je o blatu istog sastava", otkriva sagovornik.

foto: Printscreen Google Maps

Ovaj dokaz iz nekog razloga nije bio urvšten u spise predmeta, zbog čega se do sada nije naišao u optužnici, a ruši Zoranov alibi koji je sve vreme tvrdio da on nije silazio sa nasipa do kanala u kojem je pronađen leš njegove supruge.

(Kurir.rs/Agencije)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir