JAO, GROM ME UBIO! Era Ojdanić se slikao sa MONSTRUMOM SA FEJSBUKA! Zbog ove fotke su mu se NOGE ODSEKLE (FOTO)

Neđeljko Đurović podelio je na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je u zagrljaju pevača Ere Ojdanića. U opisu fotografije, na kojoj se nalazi i njegov drug, napisao je „Vašar“, pa je očigledno da je mladić voleo da posećuje manifestacije ovog tipa.

Reporteri Kurira pozvali su danas Eru Ojdanića kako bi proverili da li zna da se slikao s mladićem koji je osumnjičen za nezapamćen zločin u Beogradu, kao i da li ga možda poznaje. Poznati estradnjak ostao je zatečen našim pitanjem i saznanjem da je doveden u bilo kakvu vezu s Đurovićem, zbog koga je Srbija zanemela.

foto: Printscreen

- Jao, grom me ubio! Samo mi je još to falilo. Pa to mora da je bilo na vašaru u Požarevcu. Kao i uvek, ja ispoštujem fanove koji hoće da se slikaju sa mnom. Ne poznajem ga, ali su mi se noge odsekle sad kad ste mi rekli da ima sliku sa mnom. Kuku meni, pa ne znam kuda ide ovaj svet - poručio je folker.

Podsetimo, Đurović je u nedelju ujutru oko šest sati nasumično nasrnuo na prolaznika Miloša Milusnića, koga je izbo kuhinjskim nožem. Mladić je ubrzo preminuo, a ubica je pobegao, ali je iste večeri uhapšen.

Na saslušanju u policiji je priznao zločin tvrdeći da je celu noć proveo na društvenim mrežama, kao i da je zločin počinio kada je shvatio da njegov život nema nikakvog smisla.

Nakon dva dana izveden je pred zamenika višeg javnog tužioca, gde je potpuno promenio priču, tvrdeći da nikoga nije ubio, već da je njega napala grupa mladića od koje je jedva uspeo da se spase.

