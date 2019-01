KOLEGA OTKRIVA DETALJE POSLEDNJEG SUSRETA SA MONSTRUMOM: Pio je sok i žalio se prijateljima, trebalo je da putuje sa drugarom ali ga je tog jutra pozvao...

Neđeljko Đurović (27) iz Požarevca, koji je osumnjičen da je u nedelju ujutru ubio studenta Miloša Mileusnića u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, poznat je istražnim organima u svom rodnom gradu po nasilničkom i problematičnom ponašanju.

Naime, on se u junu 2017. našao u centru istrage zbog nasilja porodici, nakon što je zverski pretukao rođenu majku, koja ga je potom prijavila policiji, saznaje Kurir.

Hitna mera

Kako je objasnio naš izvor upućen u istragu, Đurović je po hitnoj meri, koju propisuje zakon o sprečavanja nasilja u porodici, priveden.

- Đuroviću je zbog napada i zverskog prebijanja majke izrečena mera zabrane, po kojoj nije smeo da prilazi nesrećnoj ženi ni komunicira sa njom. Najpre mu je određena zabrana prilaska do 48 sati, a kasnije je ona produžena na mesec dana. Za to vreme, njegova majka nije otišla kod lekara kako bi se utvrdio stepen povreda. Međutim, po isteku te zabrane, ona je u Centru za socijalni rad izjavila da se ne oseća ugroženo, a potom je promenila iskaz. Socijalnim radnicima je rekla da je sin ipak nije tukao i da nema povreda, pa je postupak protiv njega obustavljen - objašnjava naš izvor i nastavlja:



- Osim toga, on je požarevačkim istražnim organima poznat i po brojnim prekršajima, a imaju ga evidentiranog i zbog kršenja javnog reda i mira, a pre 12 godina je kod njega pronađena manja količina marihuane - objasnio je naš sagovornik iz istrage.

Imućna porodica

Porodica Đurović u Požarevcu je poznata kao imućna, a njegov otac je vlasnik omladinske zadruge.



- Otac mu je poreklom iz Crne Gore i važe za bogate ljude. Oni imaju više nekretnina u Požarevcu. Po završetku fakulteta, Neđeljka su zaposlili u lokalnoj firmi u Kostolcu - kaže naš izvor.

Kako tvrde poznanici uhapšenog, Đurović je poslednji put viđen u četvrtak uveče, kada je sa drugovima bio u kafiću.



- Pio je sok i požalio se prijateljima da ima neke porodične probleme. Navodno, on je u petak s bliskim drugom trebalo da ide za Beograd, ali ga je tog jutra nazvao i rekao mu da želi da ide sam, da bi malo odmorio glavu i iskulirao se. Od tog poziva, niko se više nije čuo s njim - rekao je kolega uhapšenog za Kurir.

Retrospektiva

Podsetimo, Đurović je u nedelju ujutru oko šest sati nasumično nasrnuo na prolaznika Miloša Milusnića, koga je izbo kuhinjskim nožem. Mladić je ubrzo preminuo, a ubica je pobegao, ali je iste večeri uhapšen. Na saslušanju u policiji je priznao zločin tvrdeći da je celu noć proveo na društvenim mrežama, kao i da je zločin počinio kada je shvatio da njegov život nema nikakvog smisla. Nakon dva dana izveden je pred zamenika višeg javnog tužioca, gde je potpuno promenio priču, tvrdeći da nikoga nije ubio, već da je njega napala grupa mladića od koje je jedva uspeo da se spase.

Za Čalovsku je problematično to što porodica nije reagovala na promene u njegovom ponašanju, koje je označila kao „psihopatologiju koja je nadvladala nad mladićevom sposobnošću da bude kritičan i da razume šta radi“.

- Prevelika tolerantnost i nereagovanje porodice na psihopatološke promene u ponašanju i psihičkom stanju najbližih mogu da dovedu do tragičnih događaja kao što je ubistvo studenta na Zvezdari - kazala je psihijatar i psihoterapeut Nevena Čalovska i istakla da krivca ne treba tražiti u društvenim mrežama, te da porodice i javnost u Srbiji treba usmeriti na to kako da se informišu, prepoznaju i reaguju na psihopatološke fenomene.

Dokazi

OTKRILE GA KAMERE I DNK TRAG

Ključni dokazi protiv Neđeljka Đurovića, kom preti kazna do 40 godina zatvora zbog brutalnog i teškog ubistva mladića, jesu snimak sigurnosne kamere, kao i DNK koji je ostavio na mestu zločina.

- Kamere postavljene na jednoj od zgrada snimile su trenutak kada je Đurović napao Miloša Mileusnića kuhinjskim nožem. Nema sumnje da je na snimku on. Takođe, na mestu zločina pronađen je njegov DNK, tako da odbranu u kojoj tvrdi da on nije napadač na studenta iz Čačka opovrgavaju dokazi koje je policija prikupila - kaže izvor Kurira iz istrage.