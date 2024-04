"OSEĆAM DUBOKU TUGU I BOL ZBOG GUBITKA OCA": Godinu dana od brutalnog prebijanja Zorana Nedeljkovića na Zvezdari, SIN SE SLOMIO

Zoran Nedeljković brutalno je prebijen 25. aprila prošle godine na Zvezdari, a od posledica teških povreda koje je zadobio on je preminuo u bolnici mesec dana kasnije.

Njegova porodica i danas se bori za pravdu kako njegov lik nikada ne bi bio zaboravljen, a sin Nemanja oglasio se povodom godišnjice očeve smrti.

Zoran Nedeljković sa suprugom foto: Privatna arhiva

- Nakon godinu dana od monstruoznog napada na mog oca od strane komšije N. Š., osećam duboku tugu i bol zbog gubitka. Ali istovremeno osećam i odlučnost da se borim za pravdu - naveo je Nemanja i dodao:

- Naša borba bila je izazovna i iscrpljujuća, ali ne odustajemo. Nastavićemo da se borimo dok se pravda ne postigne, jer to je ono što moj otac zaslužuje. Njegov lik ne sme biti zaboravljen, a naša borba nije samo za njega, već i za sve one koji su nepravedno pogođeni sličnim događajima! On se u svojoj objavi zahvalio svima koji su ih podržali tokom ovog teškog perioda.

- Vaša podrška daje nam snagu da nastavimo. Nastavljamo da verujemo u pravdu i da se borimo za nju, za sve nas - napisao je Nemanja i zaključio: - Očekujemo da će istina izaći na videlo nakon glavnog pretresa. Tada ćemo otkriti ceo lik napadača, N. Š., kao i snimak sa kamere koji potvrđuje događaj. Pravda mora biti zadovoljena.

Nemanja Nedeljković foto: Kurir televizija

Nemanja Nedeljković je, da podsetimo, u ispovesti na Kurir televiziji ispričao svoja saznanja o tome kako je došlo do incidenta između okrivljenog i njegovog oca.

- Moj otac je pre dve godine kupio kuću na Zvezdari, u ulici Milana Rakića. I krenuo je prošle godine da je renovira i tada su krenuli mali problemi. Prvi manji problem se dogodio kada je moj otac pozvao geometra i advokata da premere dvorište. Tada je dotični N. Š. izašao i onako drsko i bezobrazno im rekao šta vi tu radite, to je moja kuća, ja ću da je kupim. Na šta mu je naš advokat odgovorio nikakav problem, samo se obratite na nadležnim organima. Moj otac je iskulirao to, nije obraćao pažnju na to - započeo je ispovest Nemanja Nedeljković.

Podsetio je šta se zatim dešavalo i kako je sve dovelo do tragičnog ishoda.

- U međuvremenu, kad su oni saznali da je moj otac kupio tu kuću, oni sebi daju za pravo, nisu ni pitali mog oca za to dvorište, oni samo skidaju svoj deo ograde i uzimaju taj deo koji pripada nama. Takođe, moj otac isto nije obraćao pažnju na to. Moj otac je 25. aprila došao u tu kuću da vidi dokle su majstori stigli sa radovima. I u dvorištu je video njegove roditelje, prišao je najnormalnije da popriča u vezi s kapijom i ogradom koju su oni postavili. Tada nailazi N. Š. koji je nosio neke kese iz kola, pretpostavljam da su bili u nekoj kupovini, pošto se tako vidi na snimku. Na snimku se, takođe, vidi da su oni pričali nekih 10-15 minuta, najnormalnije. Nije, moj otac je bio agresivan, na snimku se tako vidi - objašnjava Nemanja.

Tvrdi da je neistina tvrdnja osumnjičenog da je njegov otac bio u alkoholisanom stanju.

- Čak su izjavili da je moj otac bio u teškom alkoholisanom stanju. Da, to su bile prvobitne verzije. Video sam na snimku da je najnormalnije stajao, nije se klatio. U jednom momentu se vidi kako oni idu ka ulaznim vratima i vraća se taj N. Š. otvara kolsku kapiju i unosi se mom ocu u lice. Hoću još da naglasim da se to sve dogodilo na trotoaru. Znači, nije on bio na njihovom posedu kako su oni rekli. Moj otac je hteo da ga odgurne, vidi se taj momenat, ali nije ga ni dotakao. On ga hvata za ruku, udara mu aperkat i baca ga dole na zemlju. I tu nastaju mučni udarci nogom. Njemu je napukla i lobanja i zbog toga je preminuo.

