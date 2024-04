"PRETUKAO MI JE OCA NASMRT, A POSLE MESEC DANA PRAVIO SVADBU" Potresna ispovest sina brutalno ubijenog Zorana Nedeljkovića

Posle gotovo godinu dana,u Prvom osnovnom sudu u Beogradu 13.marta održano je pripremno ročište u slučaju protiv okrivljenog N. Š. za krivično delo nanošenja teških telesnih povreda usled kojih je preminuo Zoran Nedeljković.

Na ročištu je doneta odluka da snimak ključnih trenutaka prebijanja, koji je prema rečima porodice pokojnog Nedeljkovića, bude izveden kao dokaz.

Ovaj slučaj, poznatiji kao "Pravda za Zokija", ne prestaje da intrigira javnost, pre svega jer je optuženi za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, učinjenim na mah, N.Š. i dalje na slobodi, ali i zbog medjusobnog prepucavanja i međusobnog prebacivanja nadležnosti Višeg javnog tužilaštva i Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Tim povodom gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji bio je Nemanja Nedeljković, sin ubijenog Zorana.

- Moj otac je pre dve godine kupio tu kuću na Zvezdari, u ulici Milana Rakića. I krenuo je prošle godine da je renovira i tada su krenuli mali problemi. Prvi manji problem se dogodio kada je moj otac pozvao geometra i advokata da premere to dvorište. Tada je dotični N. Š. izašao i onako drsko i bezobrazno im rekao šta vi tu radite, to je moja kuća, ja ću da je kupim. Na šta mu je naš advokat odgovorio nikakav problem, samo se obratite na nadležnim organima. Moj otac je iskulirao to, nije obraćao pažnju na to - započeo je ispovest Nemanja Nikolić.

Podsetio je šta se zatim dešavalo i kako je sve dovelo do tragičnogh ishoda.

- U međuvremenu, kad su oni saznali da je moj otac kupio tu kuću, oni sebi daju za pravo, nisu ni pitali mog oca za to dvorište, oni samo skidaju svoj deo ograde i uzimaju taj deo koji pripada nama. Takođe, moj otac isto nije obraćao pažnju na to. Moj otac je 25. aprila došao u tu kuću da vidi dokle su majstori stigli sa radovima. I u dvorištu je video njegove roditelje, prišao je najnormalnije da popriča u vezi s kapijom i ogradom koju su oni postavili. Tada nailazi N. Š. koji je nosio neke kese iz kola, pretpostavljam da su bili u nekoj kupovini, pošto se tako vidi na snimku. Na snimku se, takođe, vidi da su oni pričali nekih 10-15 minuta, najnormalnije. Nije, moj otac je bio agresivan, na snimku se tako vidi - objašnjava Nikolić.

Tvrdi da je neistina tvrdnja oaumnjičenog da je njegov otac bio u alkoholisanom stanju.

- Čak su izjavili da je moj otac bio u teškom alkoholisanom stanju. Da, to su bile prvobitne verzije. Video sam na snimku da je najnormalnije stajao, nije se klatio. U jednom momentu se vidi kako oni idu ka ulaznim vratima i vraća se taj N. Š. Otvara kolsku kapiju i unosi se mom ocu u lice. Hoću još da naglasim da se to sve dogodilo na trotoaru. Znači, nije on bio na njihovom posedu kako su oni rekli. Moj otac je hteo da ga odgurne, vidi se taj momenat, ali nije ga ni dotakao. On ga hvata za ruku, udara mu aperkat i baca ga dole na zemlju. I tu nastaju mučni udarci nogom. Njemu je napukla i lobanja i zbog toga je preminuo.

Njegovoj agoniji tu nije bio kraj.

- Dok je moj otac bio u bolnici, oni su se najnormalnije ponašali, kao da se ništa nije dogodilo, oni su ručali u tom dvorištu, izazivali su nas. Oni su mene par puta prijavljivali, bez razloga. Ja više ne idem u tu kuću. Takođe, posle mesec dana, kada je moj otac preminuo, oni prave i svadbu.

Kaže da i dalje čeka sudski epilog budući da se predmet selio sa osnovnog na više tužilaštvo, kao i da je tužilac prekvalifikovao krivično delo kao teška telesna povreda sa smrtnim ishodom učinjeno na mah, sa zaprećenom zatvorskom kaznom od šest meseci do pet godina.

