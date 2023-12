"NASMRT PRETUKAO ZORANA, PA UDARAO SAM SEBE PO GLAVI DA IZGLEDA KAO SAMOODBRANA" Snimak kobne noći na Zvezdari otkrio NOVE DETALJE

On je optužen za teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, učinjene na mah, a među dokazima koji se nalaze u optužnici je i snimak sa nadzornih kamera komšijske kuće.

„Na snimku se jasno vidi kako je Zoran sve vreme stajao na trotoaru ispred zatvorene kolske kapije porodice osumnjičenog i razgovarao sa D. Š, majkom optuženog. Za to vreme, osumnjičeni N. Š. je bio u dvorištu, unoseći kese koje su njegovi roditelji pre toga dovezli automobilom“, objašnjava sagovornik.

Potom se na snimku vidi ključni trenutak.

„U jednom trenutku, otac, majka i N. Š. kreću ka kući, a Zoran i dalje stoji ispred kapije. Tom prilikom im je nešto verovatno dobacio, što se ne čuje na snimku, a zatim se vidi kako se N. Š. zaleće, otvara kapiju i unosi u lice Zoranu. Iako je N. Š. prvobitno izjavio da je on odgurnuo Zorana, na snimku se vidi kako žrtva kreće rukom ka njegovim grudima, najverovatnije da ga odgurne, ali ga optuženi udara u glavu. Zoran gubi ravnotežu i pada tako da mu noge ostaju na trotoaru, a gornji deo tela u njihovom dvorištu. Ne vidi se jasno da N. Š. šutira Zorana, ali se vidi kako zamahuje nogom u predelu Zoranove glave, i kako Zoranovo telo odskače od zemlje“, prepričava izvor.

Sledeći, i možda najvažniji, trenutak na snimku jeste onaj u kome se jasno vidi kako je osumnjičeni N. Š. zadobio lake telesne povrede koje su mu konstatovane.

„N. Š. kako se jasno vidi na snimku pesnicama sam sebe udara više od pet puta u predelu glave sa leve strane. Njemu su na pregledu konstatovane povrede glave. Iako je N. Š. sam izjavio sledeće: „Uhvatio me je za vrat i počeo da me davi, udario me je pesnicom u glavu“, snimak sa komšijske kuće ove navode apsolutno demantuje“, dodaje sagovornik.

Scene na snimku koje slede deluju mučno, kaže sagovornik.

„Zoran je ustao i dezorjentisano izašao na kapiju. Teško povređen i zatvorenih očiju Zoran je vidno bio nemoćan da shvati gde treba da ide, pa se oslonio na automobil u kome su bili ljudi i verovatno ih molio za pomoć. Dalje se on na snimku ne vidi, ali u izveštaju se navodi da je Zoran nastavio niz Ulicu Milana Rakića u pravcu Mite Ružića, teturajući se i nakon nekih stotinak metara naslanja se na jedan automobil i pada. Na tom mestu su ga i zatekli policijski službenici koji su mu pružili mu prvu pomoć do dolaska Hitne pomoći“, zaključuje sagovornik.

Zoranu su konstatovane višestruke povrede – fraktura lobanje, komplikovana fraktura donje vilične kosti, fraktura obe jagodične kosti, fraktura nosnih kostiju, impresivna fraktura sinusnih otvora, edem u lobanjskoj duplji ali i paraliza facijalnog nerva koja uzrokuje nepotpuno zatvaranje očnih kapaka.

Mesec dana od događaja, tačnije 29. maja, Zoran je preminuo od posledica brutalnog prebijanja.

Porodica ubijenog Zorana pokrenula je peticiju da se nasilnik kazni i da dobije adekvatnu kaznu propisanu zakonom.

