KAKO SU MOGLI DA GLEDAJU SINA KOJI ŠUTIRA NEMOĆNOG ČOVEKA? Sestra bliznakinja nastradalog Zorana: Lekari nisu smeli da nam kažu...

Zoran Nedeljković (61) preminuo je 29. maja od posledica brutalnog prebijanja koje se dogodilo mesec dana ranije u beogradskom naselju Zvezdara. Napadač, koji je 25. aprila krvnički pretukao Zorana, danas je na slobodi, a Zagorka Martinović, sestra bliznakinja nasmrt pretučenog muškarca, ističe da će se do kraja boriti da nasilnik odgovara za smrt njenog brata.

Zagorka na početku navodi da ju je njena i Zoranova majka pozvala 26. aprila ujutru i rekla da joj brat nije došao kući prethodne noći, što se nikada ranije nije dešavalo.

„Zvala sam ga, zvala ga je i mama, zvonilo je, ali se nije javljao. Počela sam da ga tražim svuda, između ostalog pozvala sam policiju i Hitnu pomoć za svaki slučaj. Tada su mi saopštili da mi je brat u Urgentnom centru, na odeljenju šoka A. Pitala sam da li mogu da dođem da ga vidim, rekli su mi da ne mogu i da je u komi. On nije dolazio sebi više, da bi mesec i četiri dana kasnije preminuo“, kaže potresena sestra.

Kako dodaje, saznala je da lekar, koji je njenog brata video nakon prijema u bolnici, nije smeo da im daje nikakvu procenu, iako je naslutio da su minimalne šanse da Zoran dobije bitku.

„Nama nisu smeli, ali ni hteli da kažu da je lekar odmah kada ga je video procenio da će biti teška borba, odnosno da su šanse da preživi sa tim povredama - izuzetno male. Čekam obdukcioni nalaz da vidimo koliko je udaraca nogom u glavu zadobio moj brat, jer je on nemoćan ležao dok ga je neko upola mlađu besumučno šutirao. Taj mladić je rekao da se ne seća da je udario Zorana nogom, odnosno da je bio samo jedan udarac otvorenom šakom. Pa da li od šamara mogu nastati toliki prelomi kosti glave, pitam ja nadležne organe. Kako su ti roditelji mogli da gledaju sina koji šutira nekog nemoćnog čoveka? Kako mogu da slave bilo koji povod kada znaju da je njihov sin odgovoran za smrt jednog čoveka?“, pita se ožalošćena žena.

Ona dodaje i da je njen suprug načuo prognoze lekara, ali nije želeo da joj govori jer su Zoran i Zagorka blizanci.

„Mama je htela da ide da ga vidi, nadala se da će biti dobro. Nisu joj dozvolili jer je bio izuzetno loše. Imala sam i ja potrebu samo da ga uhvatim za ruku, da mu kažem da sam tu i da čekam da otvori oči… Mnogo mi je teško. Pre neki dan, tačnije 12. septembra trebalo je da brat i ja proslavimo 62. rođendan. Ove godine smo bili na groblju“, kroz suze izgovara potresena sestra.

Problemi porodice Nedeljković, tačnije preminulog Zorana, počinju prošle godine kada je odlučio da kupi kuću na Zvezdari.

„Čovek čija je bila ta kuća koju je moj brat kupio je imao ogromnih dugovanja za račune, i on se dogovorio sa mojim bratom da on to izmiri i da kupi kuću. Prilikom kupovine, sa advokatom mog brata bio je i geometar kako bi premerili zajedničko dvorište, jer svako ima određeni deo. Pretpostavljam da su članovi te porodice želeli da kupe prvi kako bi proširili svoje domaćinstvo jer je taj isti mladić, koji je pretukao Zorana, prilikom dolaska geometra izašao i rekao: „Šta vi to merite, to je naše, to ćemo mi da kupimo“. Njihov bes je od marta meseca ove godine, kada je Zoran angažovao majstore na adaptaciji te kuće, bio nemerljiv. Koliko su se osilili govori i činjenica da su, iako svesni da je moj brat mrtav, iako su svesni kako je do toga došlo, nedavno pravili svadbu i slavili detetu rođendan“, ističe Zagorka.

