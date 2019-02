SRPKINJA U ŠVAJCARSKOJ UBILA NOVOROĐENČE, A SAD SE OGLASIO I NJEN DEDA: Krila je da je trudna, kad smo čuli šta je uradila svi smo plakali!

Srpkinja rođena u Švajcarskoj D.R. (23), koju su njihovi mediji nazvali "Jelica S.", osuđena je na dve godine i 10 meseci jer je ubila svog sina odmah nakon porođaja, dok joj je drugo dete umrlo čim ga je rodila.

Njen deda po ocu Radenko živi u jednom selu na zapadu Srbije, a kaže da nije ni znao da mu je unuka trudna.

"Ja ovde, deco moja, živim sam. Oni su svi u Švajcarskoj, gde je D. i rođena. Kada se 2015. godine to dogodilo, odmah sam otišao tamo da je vidim", počinje priču Radenko i dodaje da je D. već bila u pritvoru kada je stigao u Švajcarsku.

"Nisam mogao da je vidim, ali mi je svaki dan slala pisma u kojima mi je pisala da će sve biti u redu, da me pozdravlja i da ne brinem. Mnogo mi je bilo teško, plakali smo svi svaki put kad smo čitali ta pisma, jer mi nismo ni znali da je bila trudna, krila je to od početka", priča deda D.R. kroz suze.

Teški su to bili dani za ovu porodicu jer, kako kaže, isuviše su vezani jedni za druge, a ovo je prvi put da se neko od njih našao sa one strane zakona, da se takva tragedija dogodi.

"Ona ima tri godine mlađu sestru. Njih dve su tamo živele same, a D. je radila kao trgovac. Niko ne zna ko je otac te dece, sa kim je ona tamo bila, to samo ona zna. Oduvek je bila društvena, vesela osoba, kad dođe ovde uzme moj auto pa ide u izlazak sa drugaricama, niko joj ništa nije branio, imala je sve i svu slobodu", priča Radenko.

Njegova supruga, preminula je pre tri godine, te 2015. godine. D. R., kao i njeni brat i sestre od tetke koja živi u Holandiji, bili su u Srbiji.

"Nisam ja primetio ništa čudno tada. Deca ko deca... Da je u pritvoru saznao sam tek kada sam otišao tamo da je vidim, kada mi je njen otac to saopštio".

Nakon provedenog vremena u pritvoru, njena porodica je platila depozit od 10.000 franaka kako bi mogla da izađe.

"Ona je radila i tamo dok je bila u zatvoru. Kada je izašla, nastavila je sa životom... Šta će dete, samo ona zna kako je to i mi što smo bili uz nju", kaže Radenko.

Upitan da nam kaže nešto više o njenom životu iz mlađih dana, o strogim merama koje je imala od oca, Radenko odmahuje glavom i kaže da o tome nema govora!

"Mi smo normalna porodica, složna, nije bilo ni potrebe za takvim stvarima. Možda nije dovodila momke ovde u kuću, ali ne zato što bi je neko grdio zbog toga", kaže deda koji je i sam radio više od dve decenije u Švajcarskoj.

Da je "Jeličina" porodica normalna, pošovana i poštena, potvrdili su i njihove komšije.

"Sve najlepše imam da kažem o njima. Pošteni i vredni ljudi, i to znaju svi u selu. Mi nismo neki zatucani iako smo mala sredina. Kod nas seks nije tabu tema, a radovali bismo se da smo imali prinovu, čija god deca to bila. Čudi me jako da je to uradila, imala je sve uslove. Njen deda je vredan i imućan čovek", pričaju meštani ovog sela.

Podsećanja radi, stravičan zločin dogodio se 10. Decembra 2015. u Lucernu, Švajcarska, kada se D. R., poznatija pod pseudonimom "Jelica S." odlučila da se sama porodi u kadi svog kupatila i to uz pomoć interneta. Kada je rodila prvog dečaka, otišla je u podrum i krvnički ga udarala o zid i pod zbog čega je dete preminulo. Onda je njegovo telo sakrila u plišanom medvedu.

Posle 30 sati, počeo je drugi porođaj, a beba koju je rodila je ubrzo preminula. Telo druge bebe sakrila je u korpu za veš. Ovaj jeziv zločin otkriven je kada je, zbog obilnog krvarenja, završila u bolnici, gde su lekari odmah znali da se devojka nedavno porodila. A kako je o tome dala nepovezane izjave doktori su pozvali policiju koja je odmah upala u njenu kuću i pronašla tela mrtvih blizanaca...

(Kurir.rs/Blic/Jovana Aleksić/Foto: Privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir