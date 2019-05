KRVAVI RATOVI HULIGANA U BEOGRADU! Evo kojim krajm vlada koja navijačka grupa... Zbog kršenja nekoliko pravila se BRUTALNO UBIJAJU!

Prebijanje 16-godišnjeg tinejdžera neposredno nakon utakmice koja je igranana stadionu Fudbalskog kluba Torlak u Kumodražu, nažalost, još jedno je u nizu obračuna zaraćenih navijačkih grupa i podgrupa koje sve više jačaju u Srbiji.

Tinejdžer koji je prebijen u nedelju uveče još jedna je žrtva u nizu netrpeljivosti između dve grupe, u ovom slučaju "Nomada" i "Invalida Voždovac", koja je razbuktana još pre nekoliko godina kada je "Invalidima" ukradena zastava na jednom sportskom susretu.

Pipadnost nekoj navijačkoj grupi znači i obavezno poštovanje već utvrđenih nepisanih pravila. Pre svega, objašnjava naš izvor, da bi se pristupilo grupi, moraju se proći testovi, odnosno dokazivanja.

- Iako se pravila razlikuju, zajednička im se suština - potpuna odanost klubu, odnosno grupi. Neki od načina su učestvovanje u tučama, redovno dolaženje na stadion i navijanje to jest pevanje pesama, ali i krađe obeležja suparničkih grupa. Sve sa ciljem da se dokaže lojalnost - navodi izvor

Pored paljenja zastave kao ponižavajućeg čina, tu je i okretanje navijačkih obeležja naopačke, nešto poput okretanja zastave u znak kapitulacije koje nas je kao neka vrsta trenda, pratilo kroz istoriju.

Još jedno u nizu pravila koje je svojstveno huliganima jeste odbijanje saradnje sa policijom.

- Sve i da navijač nakon tuče završi u bolnici, ukoliko je pravi huligan, nikada neće odati pripadnike suparničke grupe policiji. Jer, ma kolika bila netrpeljivost među njima, zajednički im je neprijatelj - a to je policija. Zbog toga često imamo slučajeve da navijači odbijaju saradnju sa organima reda, baš kao što to čine kriminalci - objašnjava izvor.

Koliko je zastava važna pokazuje i običaj koji se primenjuje kada vođa grupe nastrada ili premine. Tada se zastava širi preko kovčega, kao što je to bio slučaj na sahrani Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, vođe Partizanovih navijača. Uz to, običaj je i da se na narednoj utakmici, u čast preminulom, ne pevaju navijačke pesme do minute koja obeležava i godine preminulog.

KOJE NAVIJAČKE GRUPE VLADAJU KOJIM KRAJEM U BEOGRADU

Zemun: "Taurunum bojsi", navijači Zemuna, drže ovaj deo grada. Veruje se da oni imaju svoje filijale u Galenici i Zemun polju. Okolna naselja koja pripadaju Zemunu (Surčin, Batajnica) preplavljena su Zvezdinim i Partizanovim navijačima.

Novi Beograd: Dominantno navijači Partizana i Zvezde podeljeni su po blokovima. Ipak, ima i drugih navijačkih grupa, poput navijača Rada.

Dorćol: "Grobarsko" jezgro podeljeno je između zaraćenih grupa "Alkatraz" i "Janjičari". Manji deo Dorćola pripada navijačima Zvezde.

Vračar: Uglavnom pripada navijačima Zvezde. Ipak, prisutna je i grupa "Grobari Vračar".

Konjarnik: U ovom delu grada su dominantni navijači Crvene zvezde.

Zvezdara: To je jedno od najjačih uporišta navijača Crvene zvezde, posebno zbog Mirijeva, koje je centar "Ultrasa".

Karaburma: Epitet ozloglašenog naselja dobila je uglavnom zbog toga što je predstavljala centar Partizanove podgrupe "Alkatraz", i drugih grupa koje podržavaju crno-bele. Takođe, prisutna je i grupa navijača OFK Beograda "Blu junion".

Čukarica: Velika podgrupa "delija", "Brigadiri", drži ovaj deo grada, a tu su i navijači Čukaričkog "brđani".

Senjak: Dominantna je jedna od najznačajnijih podgrupa "Delija" – "Ultra bojs".

Kumodraž: Ovde ima najviše navijača Rada i Partizana, mada se pojavljuju i Zvezdini u jednom delu naselja.

Medaković i naselje Braće Jerković: Uporište je voždovačkih "invalida", ali na Medakoviću ima i "delija" i "grobara" i navijača Rada.

Kurir.rs/Blic/Foto: Beta

Kurir