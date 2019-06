OVO JE JEZIV TRENUTAK KADA JE NIKOLA POGINUO NA RASKRSNICI NA MOTORU! Otac neutešan: Nije samo moj sin krivac! Vozač mercedesa, pogledajte snimak, izleće na glavni put! Nije pogledao ni levo ni desno, da jeste video bi mog sina! (KURIR TV)

Nikola Radulović (21) iz sela Miloševac nastradao je 13. juna kada se vozeći motor kod Velike Plane sudario sa automobilom koji mu se našao na putu.

Nesreća se desila na Carigradskom putu, između Smedereva i Velike Plane, kada na Radulovića, koji se na motoru kretao glavnim putem, iz sporedne ulice naleteo "mercedes" kojim je upravljao M. N.

"Sumnjam da će njega stići zaslužena kazna za smrt mog sina. Tu sumnju mi podgreva i to što je on posle tragedije pušten da se brani sa slobode, a postoji video-snimak udesa, na kome se vidi kako neoprezno izleće na glavni put, pravo pred motor. Ne poričem da je moj sin vozio brzo, ali on je bio na glavnom putu, a vozač "mercedesa" nije ni pogledao levo, jer da jeste, video bi ga", rekao je Jovan za Kurir.

Na snimku se vidi da nakon nesreće iz putničkog vozila neko izlazi, ali se potom vraća u njega.

"Jasno se vidi da oni sede u autu nekoliko minuta ne izlazeći što kod mene podpiruje sumnju da su zamenili mesta vozača i suvozača. Nisu se udostojili ni da priđu Nikoli da mu ukažu pomoć, ni da pozovu hitnu već su stajali nemo pored auta, kao da se nije ništa desilo. Očevidac koji se našao na licu mesta pozvao je Hitnu pomoć. Pored sve drskosti i nečovečnosti stalno se potencira brzina mog sina, a ne nepoštovanje pravila saobraćaja i direktno ubistvo mog deteta", ispričao je otac za Telegraf.

Nikola je za sobom ostavio dete od nepune godine i suprugu.

"Dete ga traži iz sobe u sobu. Hoće da ga vodimo na mesto gde je motor bio parkiran. Mali je i, nažalost, oca neće ni zapamtiti. S jedne strane bol koja ne prolazi, s druge sumnja i strah da ubica mog deteta neće ni odgovarati", plačući je ispričao Jovan za Kurir.

Prema poslednjim informacijama, slede veštačenja, doneta je naredba da se izvrši mašinsko veštačenje motocikla kojim je upravljao pokojni Nikola

"Nakon toga će uslediti saobraćajno veštačenje, kako bi se utvrdio tačan uzrok saobraćajne nezgode, ali i svi drugi detalji neophodni za donošenje odluke", objasnili su u Tužulaštvu za Telegraf.

Advokatica Sonja Marošan koja zastupa porodicu stradalog kaže da je u toku predistražni postupak i da je u stalnom kontaktu sa Tužilaštvom.

"Tužilaštvo radi sve što je u njihovoj moći i naložena su neka osnovna veštačenja. Čitav slučaj je veoma specifičan. Postoji video snimak gde se vidi šta se desilo, ali ni sam video snimak ne može sve da pokaže. Jedna strana tvrdi jednu priču, druga strana drugu priču, a na sudu je da utvrdi istinu", kazala je advokatica Marosan za Telegraf dodajući da je posao advokata da pomognu da se otkrije istina i zadovolji pravda.

(Kurir.rs/J.R., Telegraf)

