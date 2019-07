TUGA! DECA OD MAJDINOG MUŽA KRIJU KAKO JE ZAISTA UMRLA: Kada bi saznao pravu istinu, potpuno bi se slomio!

Najbliži rođaci Ljubisava Garovića (84) iz Zemuna skoro mesec dana kriju od njega činjenicu da mu je supruga Majda (81) ubijena, iskasapljena i spaljena.

Oni su starcu kazali da je Majda pala i nastradala nesrećenim slučajem, jer bi on veoma teško podneo vest da mu je supruga, s kojom je 59 godina bio u braku, stradala na taj način.

Za ovo ubistvo tereti se Majdina bivša komšinica Jelena Špagović (25), ćerka bivšeg potpredsednika Srpske desnice Saše Dujovića, koja navodno nije htela da Majdi vrati dug od 2.500 evra.

Majda i Ljubisav su, inače, devizni penzioneri, ali poslednjih godina on je uglavnom boravio u vikendici u Karlovčiću, dok je smo nedeljom dolazio u kuću u Zemunu da bi se video sa suprugom i ručao sa njom.

Komšije iz Karlovčića rekli su da Ljubisav ne izlazi iz kuće, a sin i ćerka mu ne daju da čita novine, kako ne bi saznao šta se tačno desilo sa Majdom.

"On ne zna da je Majda ubijena, misli da je pala i poginula u banji u Slankamenu. I to mu je veoma teško palo, stalno plače... Sin i ćerka zato i nisu imali srca da mu kažu šta se stvarno desilo. Čuo sam da je Ljubisav, pre Majdine kremacije, tražio da mu se otvori sanduk, da vidi suprugu poslednji put. Plakao je, ali mu sin to nije dozvolio. Ubedio je oca da treba da pamti Majdu kakva je bila", kaže sagovornik.

On dodaje da su Majda i Ljubisav 40 godina radili u Nemačkoj, tamo su stekli penziju, kupili kuću u Zemunu i vratili se u Srbiju.

Podsetimo, Jelena Špagović se sumnjiči da je 15. juna izmamila staricu iz kuće, odvela je u iznajmljeni stan, a zatim je ubila i iskasapila telo. Potom je uz pomoć svog brata Momčila Dujovića odnela leš u Krčedin, bacila ga u kontejner i spalila.

Oboma je određen pritvor od 30 dana.

