VOZAČ BMW DOBIO KUĆNI ZATVOR BEZ NANOGICE, A OVA PORODICA JE PREŽIVELA PAKAO! Umalo nas nije pobio sve, kazna je sramotna!

Kazna vozaču BMW koji nas umalo nije ubio preblaga je. Sramotno je što u kućnom zatvoru neće imati čak ni nanogicu. Ne želim mu ništa loše, a kamoli da trune u zatvoru, samo smatram da društvena odgovornost mora postojati za svakog ko na ovaj način ugrozi život čitave porodice.

Sigurna sam da posle ovakve kazne neće razmisliti i reći sebi da je pogrešio. Razočarana sam, jer tek kada ovako nešto doživite, shvatite koliko zakoni imaju rupa.



Ovim rečima je Beograđanka Slađana Maksimović prokomentarisala kaznu koja je izrečena gastarbajteru iz Francuske Dejanu Markoviću (29), koji je pre mesec dana svojim BMW izazvao karambol u Ulici Strahinjića bana i teško povredio nju, njenog supruga Stefana i njihovu dvoipogodišnju ćerku.



Marković je, podsetimo, udario u tri automobila na raskrsnici ulica Kneginje Ljubice i Strahinjića bana, od kojih je jedan uleteo u baštu kafića i pokosio troje Maksimovića koji su sedeli za stolom. Nakon nesreće je pobegao, a uhapšen je sutradan na granici sa Rumunijom pri pokušaju bekstva iz zemlje.



Kako Kurir saznaje, on je nedavno sklopio sporazum s tužilaštvom o priznanju krivice, kojim je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, kao i na oduzimanje vozačke dozvole na šest meseci.

- On će za šest meseci ponovo biti vozač, a sumnjam da će ga kućni zatvor naterati da nikada više ne bude bahat za volanom. Do danas nas nije pozvao da pita kako smo, da nam kaže da mu je žao. Ni on, niti bilo ko njegov - kazala je Makismovićeva za Kurir.

Ona se i dalje živo seća svih detalja kobnog popodneva kada je sa porodicom otišla na ručak.

- Sećam se svoje nemoći dok sam ležala pod kolima i slušala vrištanje svoje ćerke, kojoj nisam mogla da pomognem. Najteže mi je bilo prva tri dana u bolnici jer nisam mogla da je vidim. Ubeđivali su me da je dobro, ali sam se smirila tek kad sam se uverila da nije teško povređena. I ona se svega seća, i dalje je preplašena zbog svega, ali se svi troje trudimo da sve to prevaziđemo - kaže Maksimovićeva.

Stravične povrede

PRELOMI, KONTUZIJE I TRAUME



Slađana je pretrpela unutrašnje krvarenje u karlici i dobila hematom na jetri, zatim prelom desnog kuka, prelom jedanaestog pršljena i blaži potres mozga.

Njen suprug je dobio potres mozga, povrede ramena i prelome na rebrima. Njihova ćerka je, srećom, prošla samo sa ogrebotinama i modricama, ali i sa psihičkom traumom.

