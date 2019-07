JEZIV SLUČAJ ZLOSTAVLJANJA U JAGODINI: Boriša Cvećar golu ćerku terao da sedi u krilu njegovog druga!

Branislav A. (62), koga u Jagodini znaju kao Borišu Cvećara, a koji je uhapšen krajem juna zbog sumnje da je seksualno zlostavljao maloletnu ćerku sa posebnim potrebama M. A. (13), osumnjičen je i da je nesrećnu devojčicu podvodio svojim poznanicima za novac, a ponekad čak i za flašu alkohola.

Kako Kurir saznaje, slučaj jezivog zlostavljanja otkriven je nakon prijave komšija, koji su ostali zabezeknuti skaradnim prizorom koji ih je zatekao u Borišinom dvorištu.



Videli su golu devojčicu kako sedi u krilu starijeg muškarca, za koga se kasnije ispostavilo da je Borišin prijatelj. U dvorištu je bilo još muškaraca, pa je izbezumljenim svedocima odmah bilo jasno da je u pitanju seksualno iživljavanje nad detetom. Odmah su pozvali policiju, koja je upala u kuću i zajedno sa ocem uhapsila još nekoliko starijih muškaraca koji su se tu zatekli

kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da se sumnja da je Boriša naplaćivao seksualne usluge,što će biti provereno saslušanjima svih za koje se veruje da su zlostavljali dete.

Koliko je bio besraman i monstruozan, najbolje odslikava podatak da je ćerku znao da podvodi i za flašu alkohola. Ispituje se da li su zlostavljači snimali seksualne odnose sa detetom, zbog čega su im zaplenjeni mobilni telefoni - kaže na sagovornik i dodaje:

- Devojčica ima poteškoća u intelektualnom razvoju, pa je otac iskoristio njeno poverenje. Nije shvatala da je to čemu je izložena loše i da to ne sme da joj se događa. Nakon što je spasena iz kandži zlostavljača, prebačena je u hraniteljsku porodicu, koja će nadalje o njoj voditi računa - kazao je on.



Podsetimo, slučaj zverskog zlostavljanja bolesne devojčice otkriven je 29. juna, otkad se njen otac Branislav A. nalazi u pritvoru. On i baka devojčice bili su jedini koji su se o njoj starali nakon što ju je pre nekoliko ostavila majka.

Poznanici tvrde

Mnogo pije i druži

se sa alkoholičarima Boriša Cvećar poznat je u Jagodini, ali ljudi nerado pričaju o njemu.

- Imao je svoju tezgu na pijaci na kojoj je prodavao cveće. Mogao je solidno da zaradi, ali je često bio pijan i oko sebe skupljao alkoholičare, pa je verovatno olako i trošio. Inače je rodom iz Mačevca kod Svilajnca - pričaju Borišine komšije.

