ČEDOMORKI PRETI 40 GODINA ZATVORA: Porodila se pred očima starijeg sina! Dete spakovala u kesu i bacila u đubre

Mirjana Gavrilović (33), koja je pre dva dana ostavila svog tek rođenog sina u plastičnoj kesi u kontejneru u Žarkovu ispred zgrade u kojoj živi, uhapšena je u ponedeljak uveče zbog sumnje da je počinila teško ubistvo u pokušaju, za koje je zaprećena maksimalna kazna zatvora do 40 godina.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Mirjana je u policiji priznala delo nakon višesatnog ispitivanja, a njen tek rođeni sin se trenutno nalazi u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj i u stabilnom je stanju. Majci osumnjičenoj za čedomorstvo određeno je policijsko zadržavanje, nakon čega će biti sprovedena u Više tužilaštvo na saslušanje.

Depresija

Mirjana je u beogradskom naselju Žarkovo živela sa ocem Ratkom i sedmogodišnjim sinom.



- Imala je isti problem i sa prvim detetom, do četvrte godine ga nije prihvatala, pominjala je čak da želi da ga da u Zvečansku... Imala je postporođajnu depresiju. Moja majka ga je čuvala i odgajila, ali Mirjana je sina onda strašno zavolela, bio je centar njenog sveta, živela je i radila za njega. Sigurna sam da nije htela da ubije dete, ona to ne bi mogla da učini. Mislila je da je beba mrtva jer nije disala u posteljici. Verovatno se uplašila i odnela je u kontejner jer nije htela da traumira druge - kaže Vidosava Petković (22), Mirjanina drugarica, koju smo zatekli u njenom stanu kako čuva njenog starijeg sina.

Prema njenim rečima, Mirjana je imala teško detinjstvo, majka joj je umrla od raka kad je imala samo 13 godina, a otac se zatim propio od muke. Kako je otac radio po cele dane da prehrani porodicu, malu Mirjanu su odgajili baka i deka na Novom Beogradu.

- I ovu trudnoću je, kao i prvu, krila od svih, bila je visoka i krupna, pa joj se stomak nije toliko primećivao. Njen otac je dobio moždani udar od šoka valjda kad se prvi put iznenada porodila. Mirjana je radila u jednoj ribarnici, podizala teške plehove, možda je čak i htela da izazove spontani... Porodila se sama u dnevnoj sobi oko pet ujutru, presekla pupčanu vrpcu i oribala krv dok je u susednoj sobi spavao njen otac, a u drugoj sin. Verovatno je žurila da to obavi dok joj otac ne ustane za posao. Vrata su bila malo odškrinuta, pa ju je sin gledao kako se porađa... Ujutru smo videli da dete traži „porođaj“ na Jutjubu - kroz suze priča Vida i dodaje da je Mirjana poslednjih meseci bila nestabilna:

Čudno ponašanje

- Ponašala se jako čudno, bila je dezorijentisana, skretala pogled... Pretpostavljam da nije htela da joj otac sazna jer je strog i patrijarhalan, iako divan čovek. Oni se nisu dobro slagali, ali je on nije tukao ili nešto tako. Tražiću psihijatrijsko veštačanje na sudu jer znam da ne bi ubila dete, ona je predivna osoba, ja je u dušu znam - kaže Petkovićeva za Kurir.

Da podsetimo, novorođenče je u plastičnoj kesi u kontejneru pronašao komšija, penzioner Slobodan Cvetković, koji je čuo nešto poput stenjanja i zatim pronašao krvavu bebu s pupčanom vrpcom i posteljicom.

- Njen prvi sin je anđeo od deteta, veoma je inteligentan... Sve zna, shvatio je šta se desilo i jako je loše. Bili su socijalni radnici, ali s njima nije hteo da priča. Pokušali smo da ga smirimo, ali on je rekao: „Nemojte da me lažete da će se mama vratiti ujutru, znam da neće.“ Kaže da mu je majka bolesna i da mora da se leči, a zatim kaže: „Mama nije bacila bebu, već đubre.“ Brani je - drhtavim glasom priča Vida, koja je jako vezana za mališana.

Otac deteta ništa nije znao

MISLIO DA JE ABORTIRALA



Prema rečima Mirjanine drugarice Vide Petković, Mirjana je bila u dugogodišnjoj vezi sa jednim dečkom iz okoline Beograda, koji je i otac deteta.

- On nije znao da je ona trudna, rekla mu je da je abortirala i tada ju je ostavio. Ja sam mu javila to jutro da ima sina i da ide u policiju jer ga traže, mislim da će tražiti starateljstvo. On je užasno želeo to dete, ali ona se valjda plašila da ne uspeju, plašila da će posle morati da se vraća kod oca... Taj dečko ju je jako voleo, to znam - kaže Petkovićeva.