DRUGARICA OTKRILA ŠOK DETALJE O MAJCI KOJA JE BACILA BEBU U KONTEJNER: Ponašala se čudno, gledala kroz nas, krila da je trudna! Njen dečko mislio da je abortirala

Poslednjih mesec dana bila je psihički nestabilna, ponašala se čudno. Priča s nama, a gleda kroz nas. Skrene pogled, promeni temu, pa se vrati. Verovatno je bila takva jer je od svih krila da je trudna.

Ovako priča Vidosava Petković (22) drugarica Mirjane G. (33), majke koja je svoju tek rođenu bebu stavila u kesu i ostavila je u kontejneru u blizini zgrade u kojoj živi na Čukarici.

Kako priča Mirjanina drugarica, ona je u stanu živela sa ocem i maloletnim sinom, a od njih je krila da je trudna.

foto: Zorana Jevtić

- Njen otac je konzervativan čovek, strog, ali dobar. Krila je od njega da je trudna - tvrdi ona.

Kako priča Petkovićeva, ona i njena majka shvatile su da je ona ostavila bebu kada su u medijima videli sliku zgrade i kontejnera gde je beba pronađena.

- Koliko smo do sad uspeli da saznamo, ona se porodila između 5 i pola 6 ujutru. Policija je po nju došla juče uveče, nakon što ih je pozvala moja majka jer smo shvatili da je ona majka ostavljene bebe - kaže ona.

Kako kaže, Mirjana je danima kroz šalu govorila da je trudna, međutim niko je nije shvatao ozbiljno.

- Mojoj majci je rekla: "Čuvaćeš još jedno dete", a svom ocu da će opet biti deda, ali sve to u šali, niko nije shvatio da je ozbiljna - kaže Vidosava.

Kako kaže, na Mirjani se ni ova druga, ali ni prva trudnoća nisu primećivale, jer je krupna devojka.

- Visoka je i delovalo je kao da ima "pivski" stomak, jer je volela da pije pivo. Niko nije ni sumnjao... - kaže ona.

Vidosava kaže da ni ona, iako joj je bila bliska prijateljica i često brinula o njenom prvom sinu, ni ona nije znala da je trudna.

- Nisam znala da je trudna, ali sam odmah znala da je ona to uradila. Kada sam slušala njene komentare, a onda videla novine i sliku kontejnera i zgrade. Tek rođeno dete pronađeno u blizini njene zgrade u kontejneru.Sve je bilo jasno - kaže ona.

Kako dodaje ona ne zna sa sigurnošću ko je otac Mirjaninog prvog, ali ni drugog deteta, ali sumnja da je u pitanju mladić sa kojim se zabavlja duže od sedam godina.

- Prvom sinu je ime dala po tom muškarcu, pa mislim da je sin njegov, a i zajedno su godinama iako je ona bila malo "slobodnija". Nije to sve slučajno i mislim da joj je on napravio i drugo dete - kaže Mirjanina drugarica.

Ona dodaje da je nakon hapšenja kontaktirala Mirjaninog dečka.

- Rekao mi je da je znao da je trudna, ali da mu je rekla da je abortirala iako je on želeo to dete. Zbog toga su se posvađali i raskinuli, a on je sada pokrenuo DNK analizu i želi da preuzme brigu o bebi ako je njegova - kaže ona.

Podsetimo, Mirjana G. uhapšena je sinoć zbog sumnje da se juče ujutru porodila sama, bez nadzora lekara, u svom stanu, a potom bebu stavila u kesu i ostavila je u kontejneru u blizini zgrade u kojoj živi sa porodicom.

Bebino stenjanje čuo je komšija iz iste zgrade dok je šetao pse, ali je mislio da je u kontejneru mačka. Odmotao je kesu da je spase i šokirao se prizorom krvave i tek rođene bebe.

On je odmah otrčao do stana i pozvao pomoć. Hitna pomoć je za nekoliko minuta stigla na lice mesta i bebu prevezla u bolnicu gde se lekari brinu za nju.

Već istog dana policija je pronašla majku bebe i privela je, a Mirjana je tek nakon višesatnog ispitivanja priznala da se sama porodila i da je bebu ostavila u kontejneru.

O dečaku brine deda

Marijanin otac trenutno vodi računa o njenom maloletnom sinu, a čitav slučaj prijavljen je Centru za socijalni rad.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir