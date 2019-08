OGLASIO SE KUM OCA BEBE OSTAVLJENE U ŽARKOVU: Moj prijatelj je u šoku, želeo je dete! Mirjana je dobar čovek, ne verujem da je ovo uradila

Mirjana G. (33) koja se porodila juče u svom stanu bez nadzora lekara, a potom tek rođenog sina ostavila u kontejneru u Žarkovu, uhapšena je i određeno joj je zadržavanje do 48 sati.

Ona se tereti za teško ubistvo deteta u pokušaju, a oni koji je poznaju kažu da ne mogu da veruju da je ovako nešto uradila, jer je ona "dobra žena".

Kum oca deteta koje je Mirjana ostavila u kontejneru tvrdi da je poznaje već devet godina i da su ona i otac bebe dugo bili zajedno.

foto: Printscreen Facebook

- Dugo se nismo videli, ali smo se čuli telefonom. Znao sam da je trudna. Ne mogu da verujem da je ovo uradila, a ne može ni moj kum. Ona je dobar čovek i dobar drug - kaže bliski prijatelj osumnjičene, koji je, kako tvrdi, ceo dan proveo u policijskoj stanici sa svojim prijateljem, ocem bebe.

Kako kaže, ona je dugo razmišljala da li da rodi ili ne.

- Plašila se da se uda za njega, jer su često raskidali i mirili se. Razmišljala je šta da radi, jer ako se razvedu, neće imati gde da se vrati, otac neće hteti da je primi u kuću. Koliko znam, tokom trudnoće oni nisu često bili u kontaktu. On se radovao, želeo je bebu - kaže on.

Dodaje da je sama Mirjana, po njegovim rečima, navodno imala brojne probleme sa svojim ocem.

- Pričala mi je da ju je otac tukao. Pokazivala mi je modrice i podlive. Plašila ga se. Sumnjamo da joj je on pomogao da se porodi u stanu, inače ne znam kako bi mogla sve to sama da uradi - kazao je on.

Njegov drug, otac bebe, trenutno je šoku, tvrdi.

- Ne može da veruje šta se desilo. Sve je saznao od jedne komšinice. Još uvek ne može da se dozove, ali zna da će tražiti starateljstvo nad svojim detetom - kaže kum.

Inače, Mirjana je bebu ostavila u kontejeneru ispred zgrade u kojoj živi s ocem i starijim sinom.

