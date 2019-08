DAVOROV DRUG IZ VOJSKE IZNEO NOVA OTKRIĆA O BRUTALNOM UBICI IZ JABUKOVCA: Bio je povučen, plašljiv i ni sa kim nije razgovarao! Ne znam odakle mu uniforma i toliko oružje

Davor Pernić (35) iz Jabukovca koji je brutalno ubio četiri člana porodice Kazmiirović voleo je oružje, a naročito "škorpion", potvrdio je njegov drug iz vojske Duško Ivković.

Ivković je sa Pernićem pre 15 godina išao u vojsku koju su služili u 211. oklopnoj brigadi u Nišu.

- Davor je došao krajem 2004. godine kod nas kao specijalac-izviđač. Bio je toliko ćutljiv da se reč nije mogla izvući iz njega, povučen. Bio je pomalo i plašljiv, poslušan i disciplinovan vojnik. Imao je dva drugara Vlaha s kojima je pričao na vlaškom jeziku. Što se tiče oružja, voleo je vojnu opremu i oružje i sa svakim se slikao. Ali on nije nije bio agresivan i nikada ne bih rekao da je bio u stanju da nešti tako uradi - kaže Ivković.

Prema njegovim rečima, većina Davorovih fotografija u uniformi nastala je iznad bijanovca i Velikog Trnovca, kao i u kasarni u Nišu.

- Neke slike nisu iz vojske i to mi je bilo čudno. Ima sliku sa šeširom u uniformi koja nije iz vojske. Pretpostavljam da je on negde nabavljao opremu ili se i privatno oblačio tako - kaže on.

Ivković dodaje da je Davor u specijalnoj jedinici obučen da vrši tihe likvidacije, a naučio je i borilačke veštine i rukovanje raznim oružjem.

- Sve oružje koje su pronašli zakopano smo mi koristili u vojsci. Davor se najviše oduševljavao "škorpionom" - pojašnjava Ivković.

Podsetimo, Pernić je nakon hapšenja priznao da je 7. avgusta ubio Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53).

Kao motiv svog zločina na saslušanju je naveo da je hteo da nesrećnu porodicu opljačka kako bi platio lečenje svoje ljubavnice.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir