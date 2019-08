DA MRTVI NE BI GLEDALI ŽIVE! Ubicu iz Jabukovca otkrio jedan VLAŠKI OBRED! Evo šta je Davor uradio svojim žrtvama

Krpa na licu dve žrtve, krivični dosije i umeće rukovanja oružjem pružili su istražiteljima dokaze koji Davora Pernića (35) iz Jabukovca sumnjiče za četvorostruko ubistvo u tom selu.

Dvema od četiri žrtve masakra, Raji Kazimiroviću i njegovoj starijoj sestri Ljubinki Oprikić, ubica je stavio krpe na lica. To je vlaški običaj, ukorenjen u selu. Ako su im u trenutku smrti oči otvorene, mrtvima se stavljaju krpe na lica da navodno ne bi gledali žive i plašili ih. Taj postupak ubice ukazao je inspektorima da je zločinac iz sela ili iz bliske okoline i da nije došao sa strane saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Vešt sa oružjem

Ipak, pokrivena lica žrtvama nije bilo dovoljno da se utvrdi ko je ubio Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53). Tela ubijenih su nađena 7. avgusta na salaša na obodu Jabukovca.

- Nakon što je istraga usmerena na meštane Jabukovca i okolnih sela, trebalo je suziti broj potencijalnih osumnjičenih. Ubica je, nesumnjivo, bio vešt u rukovanju oružjem, a trebalo je proveriti i sve one koji imaju krivični dosije ne zbog privrednog kriminala - nego zbog krivičnih dela u kojima su koristili pištolje ili puške. Pernić je ranije privođen zbog krađe i pretnji oružjem, pa se našao na toj listi - napominje naš izvor.

Taj triling - vlaški običaj, rukovanje oružjem i krivični dosije - izbacili su u prvi plan Davora Pernića kao potencijalnog osumnjičenog za masakr na imanju Kazimirovića.

Ovaj mehaničar, sitne građe i niskog rasta, priveden je na saslušanje, na koje je došao smiren. Podvrgnut je poligrafskom ispitivanju, a mašina je pokazala da nešto skriva. Ponovo je saslušavan i tada se otvorio.

Pad na poligrafu

- Njegova prvobitna namera bila je da opljačka kuću, ne da ubije vlasnika i njegove rođake. Nije, međutim, mogao da objasni zašto je onda krenuo naoružan, i to ne jednim oružjem, već je nosio i malokalibarsku pušku i automatski pištolj. Uz to, bio je maskiran fantomkom. Kada je stigao na salaš Kazimirovića, domaćin Raja nije bio tu, već na njivi, a ispred kuće je zatekao Rajinu majku Dragicu i sestričinu Draganu Jozeljić, koja je prethodno sa majkom Ljubinkom iz Nemačke došla na odmor. U trenutku kada je on upao na imanje, Dragana je čitala knjigu. Zatražio je novac jer je zbog toga došao, ali se Dragana sagnula i uzela sekirče, kojim je prethodno neko od njih cepao drva i gađala ga. Tom prilikom njemu se pomerila fantomka i pobegao je do obližnjeg potoka. Navodno se uplašio da će ga Dragana prijaviti, prepoznati u policiji, te da će biti uhapšen, pa je odlučio da ih ubije i tako eliminiše svedoke neuspešnog razbojništva - navodi naš sagovornik iz istrage.

Vratio se na imanje Kazimirovića, gde je prvo ugledao Rajinu majku, 93-godišnju Dragicu, i iz malokalibarske puške pucao je u nju. Nakon toga video je Draganu, koja ga je prethodno gađala sekirčetom, pa je i u nju, takođe iz malokalibarske puške, ispalio smrtonosne hice.

Masakr zbog siće

- Dragičina ćerka, a Draganina majka, Ljubinka po svemu sudeći čula je pucnjavu, pa je istrčala iz kuće. Čim je sišla niz stepenice, u nju je pucao iz pištolja, a nakon toga i u Raju, koji se na traktoru vraćao sa njive. Raji je ispalio nekoliko hitaca u grudi, a zatim i u glavu. Njemu i Ljubinki je stavio maramice preko lica jer su im oči navodno bile otvorene, pa je strahovao od njihovog pogleda - kaže naš izvor i dodaje da je osumnjičeni počinio masakr, ubio je četvoro zbog plena od samo 200 evra i 30.000 dinara.



Perniću sada preti najteža moguća kazna - do 40 godina robije.

Kazimirovići nisu bili bogati

- Raja Kazimirović je navodno važio za imućnog čoveka. Činjenica je, međutim, da se u njegovom domu to nije primećivalo jer nije imao ni struju, ni vodu ni osnovne uslove za iole normalan život. Za seoske uslove bio je bogat čovek, imao je mnogo stoke i to vredne. U štali je imao bika, vrednog sigurno 2.000 evra, i krave, ovce. Bogatstvo, ali ne u kešu - konstatuje naš izvor.

