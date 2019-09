ISPOVEST SESTRE SRPKINJE UBIJENE U AUSTRALIJI: Izvini što ti niko nije pomogao

Anet Jovanović, sestra Ivone Jovanović (27), koja je ubijena u nedelju u Australiji, slomljena je nakon saznanja da niko od prijatelja koji su te večeri bili sa Ivonom nije želeo da joj pomogne.



Anet je u suzama pričala o ubijenoj sestri za australijske medije.

- Bila je prelepa duša. Sve bih učinila da se vrati. Dve noći ne spavam, a mama i tata su slomljeni. Čak i naši psi traže Ivonu, kao da pitaju gde je - rekla je sestra.



Ona se potom osvrnula na činjenicu da su se Ivonini prijatelji i njen bivši dečko Hristos Panagakos, koji su bili s njom u kući kada je upucana u grudi, razbežali pre dolaska policije i Hitne pomoći, umesto da joj pomognu. Istražitelji veruju da bi Ivona preživela da je nisu ostavili.

- Izvini što ti niko nije pomogao, što ti nije dao šansu da preživiš i budeš s nama. Znaj da ovo nisi zalužila. Panagakos i njegovi prijatelji napustili su kuću ubrzo nakon pucnjave. To me izluđuje - rekla je Anet i dodala da su Ivona i Panagakos bili u vezi dve godine, i to kada je ona imala 21 godinu.

Policija je posle zločina uhapsila Hristosa Panagakosa, Ivoninog bivšeg dečka, ali ko je ubio Ivonu i kako, još nije jasno.

- Ne isključuje se mogućnost da je Ivona greškom ubijena. Panagakos, inače član moto-bande, zadržan je u pritvoru zbog drugih krivičnih dela, jer je za njim bila raspisana poternica - prenose mediji i dodaju da je kod njega nađeno ćebe, koje može biti krunski dokaz.

