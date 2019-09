ISPOVEST VLASNIKA LOKALA U MLADENOVCU GDE SE ODIGRALA DRAMA SA RAZBOJNIKOM: Radnica je htela da preda novac, a onda se predomislila! Pobegla je, VIKALA JE, a onda se pojavio ON! (FOTO, KURIR TV)

Lopov je sedeo i mirno jeo, sačekao je da se lokal isprazni, a onda prišao radnici, uperio pištolj u nju i tražio novac, ispričao je vlasnik lokala u Mladenovcu u kojem se noćas odvijala drama.

Negde između 2 i 3 sata posle ponoći lopov je došao u restoran brze hrane i rešio da ga opljačka.

"Policajac u civilu je naručio hranu i otišao na pumpu da natoči gorivo. Za to vreme lopov je došao u restoran i napao radnicu", rekao je vlasnik.

Razbojnik je došao do roštilja, uperio pištolj u radnicu i tražio novac.

"Ona je izvadila novac iz kase, ali se u poslednjem trenutku predomislila. Pobegla je u zadnju prostoriju u lokalu dok je lopov jurio sa pištoljem. Vikala je i istrčala napolje", opisao je vlasnik.

Baš u tom trenutku ispred se pojavio mladi policajac u civilu Nemanja Pavlović (29) koji se hrabro bacio na napadača.

"Iako je lopov sve vreme držao pištolj, on je skočio na njega sa rukom na oružju. Radnica je za to vreme pozvala policiju koja je stigla u roku od tri minuta", dodaje on.

Vlasnik lokala je kazao da svoje radnike savetuje da ne pružaju otpor napadačima, kao i da je svestan da se u noćnim smenama u lokalu okupljaju narkomani, pijanice, pa i lopovi.

"Radnica je veoma uzrujana, neće raditi do ponedeljka. Ubuduće neće smeti da radi noćne smene, jer se jako potresla", kazao je on.

(Kurir.rs)

Kurir