ZLA KOB UZELA TAMARI (21) ŽIVOT! PREVRNULA SE PRI BRZINI OD SAMO 50 KM NA SAT I POGINULA! Evo šta se desilo

Tamara Stojanović (21) iz Aranđelovca poginula je prekjuče na Ibarskoj magistrali u Trbušnici kod Lazarevca, kad je "opel korsom", pri brzini od samo 50 kilometara na sat, sletela s puta, prevrnula se na krov i udarila u banderu.

Stravičan udes preživela je njena najbolja drugarica Jelena M., koja je bila na mestu suvozača i ona je u bolnici.

foto: Kurir

Kako saznajemo, devojke su se kobnog dana kretale iz smera Darosave prema Lazarevcu. Prema rečima očevidaca ove tragedije, Tamara je vozila ne brže od 50 kilometara na sat.

- Nije išla brzo sa svojom "korsom", ne više od 50 na sat. Iza nje išao džip "bmw" i putnici iz tog auta su to posvedočili. Kazali su da je prosto neverovatno da se u tako maloj brzini dogodi ovakva tragedija. Kako se to kaže, tu u Trbušnici, ona je ispravila jednu krivinu, verovatno su točkovi uhvatili kamenje pored puta. Prevrnula se na krov, auto je klizao i udario u betonski stub koji je prepolovljen. Iako nije išla brzo, prednji deo bio je uništen. Kada sam prišao video sam devojku krvave glave, mislim da je bila živa još nekoliko minuta, povreda je bila strašna. Druga devojka je izašla iz auta, neka žena prekoputa ju je odvela do kuće da se umije. Pomoć je stigla za 15-ak minuta. Auto je bio toliko havarisan da nismo mogli da dođemo do nje - priča potreseno očevidac za Kurir.

foto: Printscreen/Facebook

Još nije razjašnjeno kako je Tamara izgubila kontrolu nad vozilom.

Marko M. bio je u automobilu iza njihovog i prvi je pritrčao da pomogne.

- Moj otac i ja smo bili u kolima iza. Bukvalno smo razvaljivali vrata da bismo došli do Tamare. Mnogo je krvarila, bilo je dosta krvi. Nije se videlo da li je još negde povređena - tim rečima opisuje šta se dogodilo neposredno nakon što je automobil u kom su bile devojke udario u betonsku banderu.

On je prvi pritrčao u želji da pomogne, ali je i tačno video šta je prethodilo tragediji koja se dogodila u Trbušnici, pa napominje da je Tamara pažljivo vozila, ali da se činilo da nije bila upoznata sa tom deonicom puta.

- Devojke su išle iz Aranđelovca, ja sam išao iza njih bukvalno sve vreme. Devojka je vozila po propisima, nije prešla 50 kilometara na sat. Izgleda da nije poznavala put i nepažnjom je malo sišla na ivicu puta i zanela kola - objašnjava Marko šta je prethodilo stravičnoj nesreći.

Prema rečima očevidaca, "opel korsa" je dok je klizala na krovu udarila u banderu baš na vozačkoj strani, što je verovatno bilo kobno po Tamaru. Nakon udarca u banderu, "opel" se ponovo prevrnuo i vratio na točkove.

foto: Printscreen/Facebook



Dragan Skerlić, vlasnik šlep službe "Tim", koji se takođe zatekao na mestu nesreće, ne može da se oporavi od šoka zbog tragičnog prizora.



- Video sam mnoge udese, ali nikad tako čudnu tragediju. Uz relativno malu brzinu, sve što je moglo da krene naopako, desilo se. Ljudi su pokušali da pomognu devojci u "korsi", ali nisu se usudili da je izvlače iz havarisanog auta. Samo joj je jedan čovek prišao, pokušao je da joj zaustavi obilno krvarenje na glavi. Međutim, kada je Hitna pomoć došla, mogla je samo da konstatuje smrt - kazao je Skerlić.



Druga devojka je, kaže, odmah posle udesa izašla iz auta, a neka žena koja živi u blizini odvela ju je do svoje kuće da malo dođe sebi do dolaska policije.

Lekari Hitne pomoći su je zatim odvezli u bolnicu i ona nije životno ugrožena.

