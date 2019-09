VLASNIK STANA OTKRIO JEZIVE DETALJE ZLOČINA U KOTEŽU: Puls joj je stao posle 2 otkucaja, Marina mi je umrla na rukama! Okrenuo sam se i ugledao njega

Stanko Ilić (66) iz beogradskog naselja Kotež, u čijem stanu je prekjuče Stefan Golubović (31) ubio bivšu devojku Marinu Đuričić (31), pa pucao sebi u usta, ispričao je kakav je užas zatekao u svom stanu kada je ušao.

- Ušao sam u stan i zatekao Marinu na podu, bila je sva krvava. Pipnuo sam joj puls, posle dva otkucaja je stao. Umrla mi je na rukama. Okrenuo sam se i video Stefana kako sedi naslonjen na vrata. Krkljao je krv, među nogama mu je bio pištolj - kazao je Ilić.

Stefan je preživeo pokušaj samoubistva, ali je u teškom stanju prebačen u Urgentni centar, gde se lakari i dalje bore za njegov život. Pomahnitali mladić nije mogao da podnese raskid sa Marinom, pa je odlučio da presudi i sebi i njoj.

foto: Damir Dervišagić

Stanko je ispričao da je u poslednjih 12 godina Marini izdavao stan u prizemlju zgrade u Ulici Tjentište, dok on živi na spratu iznad nje.

- U ponedeljak oko 15.30 pozvala me je Marinina sestra Vesna i zamolila me da odem do nje jer joj se ne javlja na telefon. Kazala mi je kako joj se Marina poslednjih dana žalila da ima nizak pritisak i Vesna se uplašila da se njena sestra možda onesvestila i pala u stanu - priča šokirani Stanko.

On je odmah sišao u prizemlje, provirio kroz prozor stana i video Marinu kako leži na podu.



- Pomislio sam da joj je pozlilo i da je pala. Otrčao sam na sprat po ključeve, vratio se u prizemlje i otključao Marininu bravu, ali nisam mogao da uđem, nešto je blokiralo vrata. Jako sam ih odgurnuo, utrčao u sobu i video Marinu kako leži potrbuške u lokvi krvi - priča Stanko i dodaje da je nesrećnoj devojci curila krv iz nosa i ušiju:

- Okrenuo sam je na leđa i napipao puls. Posle dva otkucaja je nestao. Uhvatio sam se za glavu, nisam mogao da verujem šta se dešava! Okrenuo sam se i tek tad sam video Stefana, koji je sedeo na podu naslonjen na vrata. Krkljao je krv, a između nogu mu je bio pištolj.



Ilić kaže da je izleteo iz stana i počeo da doziva pomoć.

- Neko me je čuo i pozvao policiju i Hitnu pomoć. Bilo je strašno! Užasno! Nikad neću zaboraviti te scene. Hitna je odmah odvezla Stefana u bolnicu, dok za Marinu nije bilo spasa - kaže Stanko.

foto: Sonja Spasić

Tokom uviđaja u Ulicu Tjentište stigli su Marinin otac Zoran i sestra Vesna.

- Ne mogu ni da zamislim kako im je. Marina je kod mene živela poslednjih 12 godina, u početku sa sestrom, ali se Vesna potom udala i odselila na Senjak. Nikada nisam imao nikakav problem sa Marinom. Bila je divna i vaspitana devojka. Studirala je Poljoprivredni fakultet, ali je radila kao medicinska sestra u Gradskoj bolnici na Zvezdari, zbog čega pretpostavljam da je završila srednju medicinsku školu - dodaje on.

Prema Stankovim rečima, Marinu je pre tragedije video i u nedelju, kada joj je otac Zoran došao u posetu.

(Kurir.rs/Informer)

