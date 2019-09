NIJE ŽELELA VEZU NA DALJINU! Marina ostavila dečka kada je otišao u Norvešku, ON SE VRATIO U SRBIJU I UBIO JE!

Marina Đ. (30), koju je juče u stanu u Kotežu sa dva hica usmrtio bivši dečko Stefan G. (31), sa svojim ubicom bila je u vezi oko godinu dana i nekoliko meseci su i živeli zajedno.

Kako saznajemo od stanodavaca nesrećne devojke, Marina je sa Stefanom raskinula kada je on otputovao u Norvešku da radi, jer nije želela vezu na daljinu.

foto: Printscreen Facebook, Damir Dervišagić

- Ona se nikada nije žalila na njega. Krajem prošle godine Marina me je pitala da li bi on mogao da dođe sa njom da živi. Rekla sam joj "ako ti roditelji odobravaju nemam problem sa tim". Onda je on došao tu i živeli su u stanu nekoliko meseci, sve do maja kada je dobio radnu vizu za Norvešku - rekla je Janja, vlasnica stana u kom je Marina živela u Kotežu.

Kako kaže, Stefan, koji je inače po struci logoped, otišao je u Norvešku, a Marina nije želela vezu na daljinu pa je postepeno počela da raskida sa njim.

- Ona ga je nakon toga blokirala na mrežama. Da li ju je maltretirao, to ne znam nije nam pričala o tome, niti se ikada žalila na njega. Međutim, znamo da je njega prethodna devojka prijavila policiji - kaže ona.

Kako pričaju komšije Stefan je u Marinin stan došao dan pre zločina. Komšije su ispričale da se iz njenog stana čula svađa odmah nakon što je došao. Isto se nastavilo i sutradan, sve dok oko 15.45 nisu odjeknuli pucnji. Komšije su pozvale policiju...

foto: Damir Dervišagić

Stanodavci su ubrzo sišli do Marininog stana i tada su zatekli jeziv prizor. Nesrećna devojka podlegla je teškim povredama koje je zadobila od dva hica koja je Stefan ispalio u nju. Nakon toga on je pokušao da izvrši samoubistvo. Mladić je ubrzo prevezen u bolnicu gde se lekari bore za njegov život.

Ispred zgrade u Kotežu u kojoj se dogodio zločin ubrzo je došla porodica ubijene devojke, kao i njeni prijatelji.

Kako su komšije rekle, Marina, koja je iz okoline Loznice, u Kotežu je živela kao podstanar sa sestrom. Prema njihovim rečima, bila je fina i tiha devojka.

- Često smo je viđali napolju kako sedi i uči - rekle su komšije.

Nedugo nakon dolaska policije, u Kotež su stigli Marinini otac i sestra. Zagrljeni i nemi od bola stajali su zagrljeni ispred zgrade. Oboma je u jednom trenutku pozlilo, pa je morala da interveniše i Hitna pomoć.

Kurir.rs/Blic/Bojana Bogosav

Kurir