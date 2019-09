NOVI DETALJI O MASAKRU U JABUKOVCU! MAJU (25) ODAO OVAJ TRAG: Tvrdi da nije ubijala sa Davorom, ali policija otkrila ovaj SMS kao KLJUČNI DOKAZ ko je povukao obarač

Devojka Maja B. (25) iz Jabukovca biće u pritvoru narednih 30 dana zbog osnovane sumnje da je počinila teško ubistvo u saizvršilaštvu. Ovu mladu ženu je kao svog saradnika označio Davor P. (35), Jabukovčanin koji je uhapšen 25. avgusta nakon što je pao na poligrafu i na saslušanju priznao zločin - četvorostruko ubistvo na imanju u Jabukovcu.

foto: Zorana Jevtić

U međuvremenu, ovaj muškarac je prebačen u zatvorsku bolnicu u Beograd na psihijatrijsko veštačenje, koje bi trebalo da pokaže da li je u trenutku zločina bio uračunljiv.

Davor P. je nakon hapšenja ispričao da je ubistvo počinio da bi pomogao Maji B., navodno u lečenju karcinoma. Kasnije se predomislio i ovu mladu ženu označio je kao svog saučesnika i osobu koja je "tipovala" Raju Kazimirovića (72) kao bogatog čoveka kojeg bi on trebalo da opljačka. Davor je, kako nezvanično saznajemo, u izmenjenoj odbrani naveo da je sve bila njena ideja!

Davor je ispričao da su oboje imali rukavice na rukama kako bi sakrili tragove. Prvobitno je tvrdio da je na imanje Kazimirovića u zaseoku Velja Vratne došao sa namerom da ih opljačka, ali u svetlu novih okolnosti detalji će tek biti utvrđeni. On tvrdi da za sve što je ispričao, u svom izmenjenom iskazu, ima dokaz, i to na osnovu SMS prepiske koju su vodili. U daljoj istrazi će, saznajemo, veštačiti i sadržaj mobilnih telefona njega i osumnjičene za saučesništvo. Istražiteljima je ispričao i da je Maja B. čak pucala iz malokalibarske puške koju je zajedno sa "škorpionom", kojeg je on koristio, i ostalim oružjem i municijom zakopao na imanju svog oca u ataru zaseoka Pojana Lungu.

foto: Zorana Jevtić

Iako joj je određen pritvor, ona sve negira i tvrdi da je Davor sve izmislio. Prvo je negirala i vezu sa njim, ali je, navodno, zatim i priznala, neprestano ponavljajući da se Davora mnogo plaši. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Negotinu na predlog Višeg javnog tužilaštva produžio je Davoru pritvor u trajanju do 30 dana.

Istraga o ovom slučaju tek treba da pokaže šta se sve dešavalo na imanju Raje Kazimirovića 7. avgusta u prepodnevnim satima, kada je domaćin ubijen sa četiri metka u predelu stomaka i grudnog koša i "overen" metkom u glavu. Rajina majka Dragica (93) i sestričina Dragana Jozeljić (53) ubijene su sa po dva metka u glavu, a sestra Ljubinka Oprikić (76) jednim metkom u predelu usana.

foto: Privatna Arhiva

Majin otac Ljuba kaže da Davor laže: Želi da se osveti Maji

Roditelji Maje B. (25) tvrde da ništa od onoga što je Davor P. rekao za njihovu ćerku - nije istina. Njen otac, Ljuba Ljubić, iz negotinskog sela Dupljane, kaže da je Davor njegovu ćerku proganjao i da joj se sveti što je pristala da na sudu svedoči protiv njega u slučaju Davorovog napada na izvesnog momka iz susednog sela.

- Tom čoveku je moja ćerka prodala kola. On joj je dao deo para, a ostatak joj je doneo kući. Davor je to saznao, došao maskiran i pucao u momka. To je bilo sredinom maja. Prepoznala ga je, iako je imao fantomku i na nagovor policije pristala da svedoči. Baš zbog ročišta je i došla pre nekoliko dana iz Austrije, gde je otišla da sa suprugom upiše dete u školu, a sad su je uhapsili bez dokaza kao saučesnika čoveka koji je proganja - kaže Majin otac.

On tvrdi da je Maja na dan ubistva bila kod njih i sa majkom spremala slavu, o čemu mogu da posvedoče i gosti i rođaci.

- Sve je izmislio! Istina je da on nju proganja, da joj preti da će ubiti i nju i nas. I sad, kao, "ona organizovala, ona ubijala puškom". Laže da sebi smanji krivicu, pa ona ne zna ni pušku da uzme u ruke, a kamoli još i da puca - ogorčen je otac.

foto: Zorana Jevtić

U Jabukovcu priču o Majinoj umešanosti u ovaj zločin retko ko komentariše. Kažu da im je preko glave raznih mešetarenja i izmišljotina. Neki su Davora, vele, viđali sa Majom, ali da li su bili u vezi to, kažu, samo njih dvoje znaju. Vezu između Davora i svoje snahe negira i njen svekar, Jovan B.

- Laže da bi sebi smanjio krivicu. Kakva veza, nisu oni ništa zajedničko imali, pa je njoj dosađivao preko svake mere - kaže svekar ove mlade žene.

Davorov otac, međutim, ističe da će istina izaći na videlo i da je ubeđen da je Maja B. njegovog sina podstrekivala na zločin.

- Moje dete nije imalo razloga da pljačka i ubija. Sad se vidi ko ga je na to naveo. Oružje jeste voleo, ali zar je to dokaz da je planirao zločin - kaže Slaviša P.

Policija je u Majinoj kući u Jabukovcu zaplenila neke od mobilnih telefona koji će biti veštačeni, budući da je Davor P. izjavio da čuva prepisku sa Majom, koja "nedvosmisleno upućuje na to da je ona tipovala Raju".

(Kurir.rs/Novosti)

