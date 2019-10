ŠOKIRAO DRUGOVE, ALI NE I BIVŠU DEVOJKU: To sve tako liči na njega! NASTAVNIK MANIJAK oduvek bio s*ksualno opterećen (FOTO)

Drugari, poznanici i kolege Srđana T. (34), nastavnika jagodinske OŠ "Rada Miljković" osumnjičenog za polno uznemiravanje učenica, u šoku su zbog ovih optužbi. Većina njih ne spori da se Srđan T. i ranije čudno ponašao, ali ne mogu da poveruju da je bio sposoban da zaista nekome i naudi.

Podsetimo, on se sumnjiči da je od početka školske godine, pa do 27. septembra, polno uznemiravao učenice navedene škole govoreći im da su kurve, da bi "dečaci trebalo da skaču na devojčice, kao što on skače na svoje koleginice i da je odeljenje je*arnik".

foto: Printscreen/Facebook

Drugari i poznanici kažu da je bio malo utučen što nema devojku, ali niko nije slutio da je spreman da ode tako daleko.

- Ne verujem da je sve istina. Možda je rečima dosađivao, ali nije ih dirao 100 odsto ili tako nešto, tvrdi jedan od Srđanovih sadašnjih poznanika.

Bivša devojka pak nije uopšte iznenađena.

- To sve tako liči na njega. Ko sve danas uči decu. Više ga se i ne sećam, kratko je pristala da prokomentariše.

A bivše kolege sa fakulteta sećaju se kada je Srđan T. još tokom studija slao profesorima snimke eksplicitnog sadržaja.

- Opterećen je uvek bio. Ne čudi me što se to desilo. Što se tiče tih snimaka, bile su neke književne večeri, šetao se gradom i recitovao pesme, a u jednom trenutku izvadi polni organ iz donjeg veša. To je bilo pre 7-8 godina, priseća se jedan od kolega sa fakulteta.

foto: Printscreen/Facebook

Drugari iz škole kažu da je oduvek "jurio klinke".

- Kad smo bili četvrta godina srednje, on je jurio klinke šesti-sedmi razred. Bio je depresivan kao dete. A bio je vrhunski muzičar, roditelji mu nisu dali da nastavi sa muzičkom školom, kaže Srđanov drug iz škole.

Istraga o slučaju uznemiravanja učenica je u toku, a Srđan T. je suspendovan.

Direktorka škole Sanja Pribaković i danas je ponovila da ne može da daje izjave dok je postupak u toku. Kratko je prokomentarisala da su devojčice sada dobro i da se sve polako vraća u normalu.

(Kurir.rs/Telegraf)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir