MAMA JE L' ISTINA DA SE DŽUKELA OBESILA: Anđela je smogla snage da to pita dok su je vozili u bolnicu MAJKA UBICE ALEKSANDRA NE MOŽE NI DA GOVORI

Zašto je ovo mom detetu moralo da se desi, zašto je monstrum iskasapio mog anđela, moju jedinicu, moj ponos i uzdanicu? Nemam reči da vam opišem kako se osećam, tresem se već dva dana, oči od suza ne mogu da sklopim. Samo da moja Anđela bude dobro, da se oporavi, da zajedno izguramo i ovu veliku nevolju koja nas je zadesila.

Ovo priča Vera Simić, majka dvadesetdvogodišnje Anđele, koju je u noći između srede i četvrtka u selu Pečenog kod Kraljeva izbo Aleksandar Todorović (26), a potom se obesio. Teško ranjenu devojku, koja je svirepo sedam puta ubodena nožem, najpre su zbrinuli lekari Hitne pomoći, a potom je operisana u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu. Odatle je prethodne noći prevezena u kragujevački Kliničko-bolnički centar, navode Večernje novosti.

- Čula sam se telefonom sa ćerkom dok ju je sanitet vozio za Kragujevac. Valjda je i to neki dobar znak da će se uspešno oporaviti. Uplakana, upitala me je: "Mama, je l' istina da se džukela obesila?". Kratko sam joj odgovorila da jeste - priča majka Vera. - Njih dvoje se nisu zabavljali, nije ona htela ništa da ima sa njim, ali ju je taj Aleksandar proganjao, ucenjivao je, iznuđivao novac, pretio da će je ubiti. To mi je tek nedavno priznala.

Prema njenim rečima, te kobne noći Anđela joj se telefonom javila nakon završenog posla u jednoj kraljevačkoj igraonici za decu. Krenula je autobusom za Čukojevac, ali nije stigla do stanice gde ju je majka čekala.

- Jedan dečko ju je u Kraljevu ispratio na taj poslednji autobus, koji u selo stiže oko 23 sata. Ali u autobusu je, na stanici na kojoj sam je čekala, nije bilo. Možda je izašla ranije, a taj monstrum ju je pratio. Najverovatnije ju je negde usput presreo i nasilno odveo u Pečenog. Nije mi rekla da li je pokušao da je siluje. I dobro je što je sebi presudio, jer da to nije uradio, ja bih to učinila golim rukama - plačući priča Vera Simić.

Dvadesetdvogodišnja Anđela završila je srednju Medicinsku školu u Kraljevu. Potom je, prema Verinim rečima, privremeno radila kao medicinska sestra u ovdašnjoj bolnici, staračkom domu u Vrnjačkoj Banji, Školi za osnovno i srednje obrazovanje dece sa posebnim potrebama, a poslednjih meseci i u igraonici za decu.

- Radila je u igraonici četiri sata za 500 dinara, samo kako bi zaradila neku crkavicu za život. Ja nikakvih prihoda nemam, ostala sam bez posla u propalom "Kablaru". U kući živimo Anđela, moj brat Dragan, moja nepokretna majka i ja. Nesreća uvek udara na sirotinju - dodaje Vera gledajući fotografiju svoje ćerke. - Lekari u Kraljevu su učinili sve da spasu moju Anđelu, hvala im na tome. U Kragujevcu su mi rekli da mogu da dođem da je posetim, samo još ne znam kako ću da odem. Ma, samo da mi ona bude dobro".

Zdravstveno stanje teško povređene Anđele Simić je stabilno, ali zbog ozbiljnosti povreda lekari zasad ne mogu davati prognoze o njenom oporavku. Devojka je smeštena na Odeljenju intenzivne nege, a zbog višestrukih teških ozleda u predelu vrata, grudnog koša i trbuha pod stalnim je nadzorom lekara.

Svima je teško

Nakon što je Aleksandar Todorović u Pečenogu pokušao da ubije Anđelu, a potom sebi oduzeo život, njegova porodica u petak nije bila raspoložena za razgovor sa novinarima. Vrata stana u prizemlju stare zgrade u Kraljevu u kojem je živeo sa majkom i očuhom otvorila nam je njegova tetka.

- Ne mogu da govorim, a i nemam šta da vam kažem. Njegova majka nije u stanju da priča, svima nam je teško - suznih očiju kratko nam je rekla Aleksandrova tetka.

