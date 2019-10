OČUH JU JE UBIO, A MAJKA MRTVU PRESVUKLA: Podignuta optužnica za MONSTRUOZNO ubistvo male Lune (2), a ovo su jezivi detalji nezapamćenog zločina (FOTO)

Više javno tužilašto u Negotinu podiglo je optužnicu protiv Zorana Albića za teško ubistvo devojčice Lune (2,5). Protiv devojčicine majke Vesne takođe je podignuta optužnica, ali za nepružanje pomoći.

Optužnica tereti Albića (24) da je u noći između 26. i 27. maja ove godine brutalno do smrti tukao devojčicu Lunu (2,5), ćerku svoje nevenčane surpuge Vesne Firulović (24).

Prema navodima iz optužnice, on je, pošto se vratio iz grada u porodičnu kuću u Pragovu, razbijao tanjire i bacao stvari po kući, pri čemu je isekao jagodicu na palcu desne ruke. To je uznemirilo malenu Lunu, pa je dete počelo da plače.

Albić je tražio od deteta da prestane da plače, međutim, Luna od straha nije mogla. On joj je, kako se navodi u optužnici, dva puta udario šamar.

foto: Fejsbuk

Kako je utvrđeno, nakon toga je iz kuće izbacio devojčicinu majku Vesnu i zaključao ulazna vrata, tako da je ostao sam sa detetom. Tada je brutalno krenuo da je udara po glavi i telu. Na detetovom telu obdukcijom je utvrđeno 39 ozbiljnih i teških povreda koje su, kako je utvrđeno, same po sebi bile opasne po život, te devojčici nije bilo spasa.

Za sve to vreme, kako je utvrđeno istragom, majka malene Lune bila je ispred kuće. Ni u jednom trenu nije pokušala da pozove pomoć i zaustavi dešavanja u kući, utvrđeno je u istrazi.

Kako je utvrđeno tokom istrage, nakon što je devojčica izdahnula, Albić je pustio Vesnu u kuću. Umesto da odmah reaguje, ona je ostala da priča sa njim. Razgovor je navodno trajao duže od sata.

Kako su majka i očuh priznali, Albić je nakon tog razgovora preminulu devojčicu izneo napolje i "stavio pod česmu". Potom su je presvukli, presvukli se i sami, pozvali taksi i odvezli se do Hitne pomoći. Tu su oboje tvrdili da je dete u četiri sata ujutru, dok su oni spavali, izašlo na terasu i palo sa nje.

Isto su tvrdili i pred policijom, koja ih je nakon smrti deteta privela.

Ipak, već u prvim staim nakon smrti deteta, sve je ukazivalo da priča nije istinita. Obdukcijom je utvrđeno da je malena Luna tučena do smrti i da povrede koje je zadobila nikako nisu mogle da nastanu od pada sa terase.

foto: Privatna arhiva

Zoran Albić, Lunin očuh, uhapšen je odmah i priznao je da je bio taj koji je ubio dete. Međutim, on je od početka tvrdio da nije sam u tome i da je Vesna sama tukala nesrećno dete. Vesna je to negirala. Ni Tužilaštvo nije uspelo da skupi dokaze koji bi ukazali na to da je Albić imao saučesnika. Stoga je Vesna optužena za to da je, nakon što je Albić ubio dete, pokušala da mu pomogne da zataška zločin.

Otac ubijene Lune, koji je i dalje zakonski suprug Vesne Firulović, obratio se Fondaciji "Tijana Jurić" sa molbom da ga zastupaju u postupku protiv njegove žene zbog ubistva njihove ćerke. On je nakon ubistva svog deteta rekao da je "slutio da bi ovako nešto moglo da se desi", te da je "molio ženu da mu se vrati".

(Kurir.rs/Blic)

Kurir