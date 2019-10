ŠOKANTNA ISPOVEST DRAGICE ABDULOV, MAJKE TRANSVESTITA UBICE: Marko ga je ŠUTIRAO, a Goranu je nešto sevnulo, pa je uzeo NOŽ! Odmah me pozvao i rekao mi OVO

Dragica Abdulov je dala ispovest o svom sinu Goranu koji se trenutno nalazi u zatvoru zbog ubistva svog emotivnog partnera Marka Radovića, koji je iz Nevesinja došao u Beograd kako bi studirao.

Ona je rekla kako je oduvek znala šta je njen sin.

foto: Privatna Arhiva

"Znala sam, duša me boli što se desila ta tragedija. Kao svoje dete gledam to dete, ja sam ih prihvatila kao majka, dve godine nije malo i na kraju vidite šta se desilo. Kako mu je otac umro, mi smo seli kao drugovi i otvorili srca o čemu se radi. Primetila sam da se druži sa devojčicama, držao je odstojanje od muškaraca, to je zarobljena duša. Ja sam iz Kuršumlije, ali mozak je ostao. Muž mi je obišao svet, rođen je u Beogradu, ali to nije prihvatio", rekla je Dragica i dodala:

foto: Printscreen/Happy

"Goran mi je rekao da voli da se oblači kao žensko. Akademik kod koga je išao je umro. Mog sina niko nije prijavljivao, iako je radio, pa sam ja potpisala da prima tablete da bude žensko. Narodu ne možeš da objasniš šta je p*der, a šta je on. Narod ga voli i govori da je kulturan, ne znam zašto se ovo desilo."

Dragica kaže da je Marko znao ko je Goran, ali ne na početku njihove veze.

"Marko par meseci nije znao da je Goran muškarac, ne znam gde su se upoznali. On se viđao preko oglasa, gej klubova. Marko je nastavio da se viđa sa Goranom i nakon toga što mu je rekao. Da mu Goran nije odgovarao, ne bi ni dolazio kod njega. Marko nikome nije govorio istinu, ni u Nevesinju, ni na fakultetu...", govorila je Dragica.

foto: Printscreen/Happy

"On jedino ide na terapiju, a ne izlazi u šetnju jer ga prozivaju. On je žensko, a svi ostali muškarci. Borili smo se, bila sam srećna da bude ono što jeste, htela sam da budem prava majka, ja sam ga rodila, a onda se to desilo. To kobno veče je išao kod dečka da se pomire, hteo je i pare da zaboravi. Međutim, ovaj se inatio, navikao je da ga finansira. Došao je na vrata i kad je otvorio, Marko je Gorana počeo da šutira, Goran se obukao kao muško. Goran je uzeo nož i rekao mi je da ga je nešto sevnulo i da nije znao šta je radio. Kada je video da je Marko izboden, on je pobegao i uplašio se, nije bio svestan. Zvao me telefon i rekao da je izb'o Marka, ja sam mislila da nije strašno i rekla mu da odmah dođe. Marko je ostao da krvari u dvorištu. Goran se presvukao, bio je mokar, videla sam krv. Molila sam Boga da Marko ostane živ. Goranu sam skuvala kafu, bilo je dvanaest sati, čekali smo da nam neko javi da je Marko negde smešten. Goran je popio lekove i pokušao da se ubije, stegao je kesu oko glave, tresnula sam mu šamarčinu i pitala ga šta radi. Rekla sam mu da ću zvati i policiju i Hitnu", priča majka ubice.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir