UHAPŠENI MOMCI (26) KOJI SU BRUTALNO PRETUKLI ILIJU USRED BEOGRADA: Tukli ga u piceriji jer je držao ljubičastu torbu za pse, provocirali ga da je gej

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S. K. (26)

i N. J. (26) zbog sumnje da su u jednom lokalu u Makedonskoj ulici nakon veralne rasprave pretukli muškarca (39).

Kako se navodi u saopštenju MUP, oni su ga nazivali gejem, a onda mu zadali više udaraca rukama po glavi i tako mu naneli tešku telesnu povredu.



Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsetimo, Ilija Vučević (39) pretučen je sinoć posle ponoći usred picerije u Beogradu, kako tvrdi, samo zato što su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac "jer je nosio ljubičastu torbu za psa".

- Čekali smo u redu u piceriji kada sam prišao drugu da uzmem picu, jedan od njih je počeo da provocira da sam gej zato što nosim ljubičastu torbu, to je inače torba za psa. Nastavio je da dobacuje na šta sam mu ja odgovorio da ćuti. Onda su počeli da me guraju, neki ljudi su pokušali da spreče, ali su me udarili desetak puta. Tek kada je supruga koja me je čekala napolju ušla unutra i počela da pokazuje prsten i viče kako nisam homoseksualac i da mi je ona žena prestali su i pobegli - rekao je Vučević.

(Kurir.rs)

Kurir