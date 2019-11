ILIJU BRUTALNO PRETUKLI U CENTRU BEOGRADA ZBOG LJUBIČASTE TORBICE: Prvo su me provocirali da sam gej, a onda su usred picerije krenuli da me TUKU! (UZNEMIRUJUĆI FOTO)

Ilija Vučević pretučen je noćas jedan sat posle ponoći usred picerije u Beogradu, kako tvrdi, samo zato što su dvojica muškaraca mislila da je homoseksualac "jer je nosio ljubičastu torbu za psa".

Kako se nezvanično saznaje, Iliju su napala dva NN lica, koja su mu zadala više udaraca i pobegla u nepoznatom pravcu. Iz ovog napada Vučević je izašao sa brojnim modricama i ogrebotinama u predelu glave, jednim šavom, kao i tri izbijena zuba.

- Čekali smo u redu u piceriji kada sam prišao drugu da uzmem picu, jedan od njih je počeo da provocira da sam gej zato što nosim ljubičastu torbu, to je inače torba za psa. Nastavio je da dobacuje na šta sam mu ja odgovorio da ćuti. Onda su počeli da me guraju, neki ljudi su pokušali da spreče, ali su me udarili desetak puta. Tek kada je supruga koja me je čekala napolju ušla unutra i počela da pokazuje prsten i viče kako nisam homoseksualac i da mi je ona žena prestali su i pobegli - kaže Vučević za Danas.

Nakon toga je stigla policija i hitna pomoć, a Vučeviću su u Urgentnom centru konstatovane teške telesne povrede.

- U policiji smo bili do pola šest jutros, podneo sam prijavu protiv NN lica, a tek nakon što se tužilac uputi u slučaj znaću kako će ovaj napad biti okarakterisan - napominje Vučević.

Kako je "Blicu" nezvanično potvrđeno, ovaj incident policiji je prijavljen oko 3 sata ujutro i policija intenzivno radi na pronalasku napadača.

(Kurir.rs/Blic, Danas)

