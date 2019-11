UBIJ PE*ERA! ILIJINA ŽENA GLEDALA KAKO GA KRVNIČKI TUKU: Govorila sam im da nije gej, da sam mu ja žena, pokazivala burmu! POTRESNA ISPOVEST SUPRUGE brutalno pretučanog muškarca usred Beograda (FOTO)

Samo zato što su mislili da nosi ljubićastu torbicu. Iliju su tukli do krvi. A on je držao transporter za psa

"Ubij pe*era, ubij tog pe*era", "Skontao sam odmah ko si po toj roze torbici koju nosiš", "Došao si po mom kraju da s**eš", neki su od povika koje su nasilnici dovikivali Iliji Vučeviću, pretučenom u noći između petka i subote u picerijiji "Trg", kada su ga pesnicama po glavi tukla dva nasilnika, jer su mislili da je gej, zato što je u ruci nosio ljubičasti transporter za psa.

On je zajedno sa svojom suprugom Marijom Opalić Vučević ispričao detalje incidenta u kojem je dobio strašne povrede: pocepanu arkadu i polomljena dva zuba.

Vučević navodi da mu i sada zbog svega što se dogodilo zuji u ušima i da nije svestan kako je došlo do toga da u sred grada, bez ikakvog povoda, bude predmet najstrašnijeg zločina iz mržnje.

- Sve vreme sam pokušavala da doprem do mozgova nasilnika govoreći im da moj muž nije peder, da on to nije, da sam mu ja supruga, ali bukvalno tek kad sam jednom od njih pokazala burmu, on je želeo da me sasluša, nakon čega su odustali, objasnila je Ilijina supruga koja je dodala da prema njihovoj proceni oni nisu bili pijani, već samo zadojeni beskrajnom mržnjom koja im je pomračila svest, iako su su se njih dvojica pravdali na sudu da su tako delovali pod uticajem alkohola.

