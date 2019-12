CELI DAN I NOĆ U KAFANI JEO I PIO, PA IZBO PROSJAKA (15): Sam se predao, a u policiji ŠOKIRAO svojom izjavom o napadu

Niška policija uhapsila je M. Z. (23) iz Niša zbog sumnje da je 15. decembra u blizini Kliničkog centra u Nišu nožem ubo u stomak prosjaka B. S. (15) iz Prćilovice, nanevši mu teške telesne povrede.

On je osumnjičen za pokušaj ubistva i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, posle čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Kako se saznaje, M. Z. se sam prijavio kada je u medijima video vest o napadu na maloletnika.

- Napadač nije umeo da objasni zašto je izbo maloletnika. Dečak mu je tražio pare, a on je potegao nož i ubo ga u stomak. Ne seća se ni napada, ni gde je potom bacio nož. Ne isključuje se ni mogućnost da je bio pijan. On je bio u jednoj kafani od prethodnog dana od 15 časova, gde je jeo i pio celi dan i noć. Po povratku kući bio je sa devojkom, kada im je prišao prosjak i tražio pare. Po navodima devojke, maloletnik je nešto dobacio. M. Z. je rekao devojci da ide kod njega kući, a on se vratio, potegao nož, ubo ga u stomak i nastavio dalje - priča izvor.

N. S. iz Prćilovice kod Aleksinca, otac maloletnog B. S. (15) koga je 15. decembra u Nišu nožem izbo M. Z. (23) iz Niša kaže da njegov sin ne poznaje napadača i tvrdi da nije prosjačio ispred pekare na Bulevaru dr Zorana Đinđića.

- On ide do Niša na pijacu, tamo kupi neki telefon, pa ga proda i tako zaradi. Tog jutra je otišao još u šest časova, ali je ušao u pogrešan autobus pa je sišao kod Kliničkog centra. Tog čoveka uopšte i ne poznaje. On ga je samo pozvao: "dođi ovamo kod mene", a kada je došao do njega, ubo ga je nožem. Ni sam ne zna šta mu se desilo - priča N. S.

On kaže njegov sin stalno ide za Niš vozom i da mu se do sada nikada ništa nije desilo, a da za napad nije znao dok mu policija nije rekla.

Povređeni dečak je operisan u Kliničkom centru u Nišu, svestan je stabilan i nije životno ugrožen.

