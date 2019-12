VREBAO MONIKU? VEĆ NAPASTVOVAO DEVOJČICE OD 12 GODINA, PA IH ŠIŠAO: Otkrivaju se jezivi fetiši Malčanskog berberina

BEOGRAD - Dok traje policijska potraga za Ninoslavom Jovanovićem iz Malče, zvanim Malčanski berberin, za kog se sumnja da je oteo nestalu devojčicu Moniku Karimanović (12) iz Suvog Dola kod Niša, isplivavaju jezivi detalji iz života ovog osuđivanog silovatelja, navike i nagoni kojima se vodio.

On je pre nešto više od godinu dana, posle odležane robije od skoro dve decenije, ponovo bio uhapšen zbog pretnji i vrebanja žena na društvenoj mreži Fejsbuk gde je neskriveno, sa profila pod svojim imenom i prezimenom, otvoreno govorio o šišanju žena, koje je inače njegov fetiš.

Podsetimo, kao što je Kurir već pisao, nadimak berberin je dobio u javnosti zbog jezivog fetiša - svoje žrtve je šišao, a pred sudom je i priznao da ga "šišanje devojčica uzbuđuje".

Naime, Jovanović je pre 25 godina silovao jednu ženu i devojčicu, a kada je pušten 2005. godine na uslovnu slobodu napastvovao je dve devojčice od 12 godina. Obe je prethodno ošišao, a jednu je uspeo da siluje dok je drugu pokušao, ali nije uspeo.

Niškoj javnosti je doneo uznemirenost pre godinu dana kada je po izlasku iz zatvora odmah ušao na Fejsbuk i odatle slao jezive komentare posle čega je ponovo završio iza rešetaka.

Komšije su tada Kuriru rekle da žrtve nije nasumice birao, a onda, otkrivajući detalje iz njegovog detinjstva, možda i dale "odgovor".

- On je kao klinac i kao dečak mnogo zlostavljan u selu. Mnogo puta je bio tepan do krvi. To se događalo i kada je izras’o u momka. On je čovek tako tunjav, kako bi se reklo i događalo se da devojčice nahuškaju dečake, a ovi ga izbiju. On nikada nije imao pravog drugara.

Često su ga zvali "retardirani". Između ostalog bio je i tvrdoglav malo. Zato mnogi, ako ne i svi u selu misle da je to samo njegov bes inicirao i sve je ovo njegova osveta. Jeste to izopačeno što radi, ali posle godina maltretiranja on je verovatno u svojoj glavi morao da tako nešto učini - ispričao je tada jedan od meštana sela Malča.

Šta kažu veštaci?

Veštaci su ranije konstatovali da ima psihopatsku strukturu ličnosti i da postoji velika verovatnoća da bi zločin mogao da ponovi kad se nađe na slobodi, a prošle godine je preko Fejsbuka proganjao žene tražeći im da mu šalju svoju isečenu kosu uz poruku da bi ih rado šišao?!

