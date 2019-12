INSPEKTOR KOJI JE HAPSIO MALČANSKOG BERBERINA: Mora da bude brzo uhvaćen! Jovanović pre 14 godina izgovorio JEZIVE reči

Nebojša Petković, penzionisani inspektor niške policije koji je 2005. godine rukovodio hapšenjem Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin, ističe da je ovaj begunac opasan po svakoga.

- Mora da bude uhvaćen što pre, apsolutno je moguće da otme i drugu devojčicu, naglašava Petković.

On svoju strepnju zasniva na činjenici da je Jovanović poslednji put kada je uhapšen, u razmaku od 4 dana, oteo dve devojčice. Jednu je uspeo da ošiša i siluje, dok mu je druga umakla a on je istog dana lišen slobode.

Komentarišući policijsku potragu za Jovanovićem, Petković kaže da bi ga i on tražio na istim mestima.

- Prošli put smo ga locirali na istom potezu, u selu Jasenovik, ovoga puta je otišao dalje u Knjaževac. Ono što je najbitnije što smo tada radili a što se i sad mora činiti je da ne ostane ni trunka sumnje da je i dalje na terenu koji je pretražen. Mora postojati sistematska sprega operativnog rada i potražnih snaga jer će u suprotnom nastati haos - navodi Petković.

foto: Privatna Arhiva, Facebook, Nemanja Nikolić

Poredeći potragu u kojoj je učestvovao sa onom koja je u toku, ističe da je policiji sada znatno teže nego što je njemu bilo.

- Tada je bio sam a sada ima otetu devojčicu pored sebe. Takođe, tragačima ni vremenske prilike ne idu na ruku a ono što potragu čini još težom je što je Jovanović naučio da ne pravi one greške koje je ranije činio. Nama je bilo lakše jer smo krenuli za njim neposredno nakon izvršenog krivičnog dela a ovoga puta se nije odmah znalo da je to on - objašnjava Petković.

Prisećajući se svog susreta sa Jovanovićem nakon njegovog hapšenja, Petković kaže da je delovao sasvim normalno, što je još jedan dokaz koliko je opasan.

- Skoro da čovek ne bi mogao da pomisli da je sposoban da tako nešto uradi. Pričali smo dosta, ne bih o detaljima ali mi je u jednom trenutku rekao: "To je jače od mene, ne mogu tome da se oduprem" - kaže bivši inspektor.

foto: Beta Biljana Ljubisavljević

Dodaje da je strašno što je Ninoslav uspeo da ponovo napadne jer, kako smatra, svi koji je to trebalo, uradili su svoj posao.

- Svi smo pričali o tome, svi smo znali šta može da se desi i ipak se desilo. Smatram da su i policija i pravosudni organi odradili svoj posao ali on nije mogao da bude sprečen zbog sistemskih propusta. Njemu je trebalo izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i tako bi se sve rešilo. Mera može trajati i doživotno, sve dok lekar ne proceni da osoba ne predstavlja opasnost po okolinu. To bi i za Jovanovića bilo humanije, lečio bi se i bio pod lekarskom prismotrom a društvo bi bilo bezbednije - zaključuje penzionisani inspektor.

