ODNEO NOVAC IZ RESTORANA U KOM RADI, PA IZMISLIO KRAĐU: Goran (30) ukrao pazar od Nove godine, evo koje mu je opravdanje

Beograđanin Goran A. (30), menadžer jednog restorana u Beogradu, ukrao je 7.350 evra pazara za Novu godinu, pa izmislio da ga je razbojnik napao i opljačkao.

On je uhapšen, priznao je da je prekrišio zakon, a pred sudom se pravdao da mu je novac bio hitno potreban da plati advokate iz Nemačke koji ga zastupaju u drugom slučaju pred sudom.

Goran je sklopio sporazum o priznanju krivice sa Trećim osnovnim tužilaštvom u beogradu, po kome je osuđen uslovno na tri meseca zatvroa, sa rokom provere od godinu dana.

- Pre nego što sam se zaposlio u restoranu radio sam na velikim turističkim brodovima, kruzerima. Na jednom putu sam povredio kičmu i zbog toga sam angažovao jednu advokatsku kancelariju iz Nemačke, koja me zastupa u sporu oko nadoknade za povredu na radu. Međutim, krajem decembra mi je stigao račun iz te kancelarije i morao sam odmah da im platim 3.000 evra za troškove - rekao je Goran pred sudom.

U međuvremenu se zaposlio u restoranu na Ledinama i došao je na ideju da ukrade novac od rezervacije za pstoslavu Nove godine u tom restoranu, a da izmisli pljačku.

- Uzeo sam koverat sa novcem 31. decembra, pa sam rekao kolegama na poslu da moram da skoknem do kuće. Onda sam pozvao policiju i prijavio pljačku. Rekao sam im da me je napao nepoznati muškarac, naoružan nožem i oteo mi koverat sa novcem. Sada mi je žao zbog svega i kajem se što sam lagao. Vratiću sav novac vlasniku restorana - rekao je on.

Vlasnik restorana rekao je da je Goran radio kod njih tek mesec dana pre kađe i to kao menadžer.

- Bio j ezadužen z aprodaju rezervacija za Novu godinu i imao je pristup tom novcu. Uoči dočeka kazao nam je da mora da skokne do kuće kako bi se presvukao i to nam je bilo čudno, jer je u restoranu imao spremljenu garderobu. Kada je prijavio da je opljačkan, odmah smo posumnjali da je sve izmislio. Ipak, čekali smo da policija i tužilaštvo završe istragu. Eto, od vas smo saznali da je priznao krivicu i da je osuđen. Šta ćete, ne može čovek više nikom da veruje - rekao je vlasnik.

