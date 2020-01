BOGATAŠI IZ ČAČKA VEZALI I MUČILI SLUŽAVKU: Optužili je za krađu, pa je brutalno pretukli, dobili samo novčane kazne

Bogati supružnici Radimir B. i Elena Ć. iz Čačka, koji su u maju 2019. vezali i brutalno pretukli kućnu pomoćnicu Jelenu Gostiljac, izvukli su se samo sa novčanom kaznom.

Oni su priznali zločin i nagodili se sa tužiocem da ne idu u zatvor, već da uplate po 80.000 dinara u budžet Republike Srbije. Jelena Gostiljac ogorčena je blagom kaznom koju su dobili njeni mučitelji.

- Novčana kazna od ukupno 160.000 dinara za njih je smešna cifra. Po toj presudi sud me je uputio na privatnu parnicu protiv njih da bih naplatila odštetu. To sam i učinila - kazala je Gostiljčeva i dodala da ovde nije stvar samo u novcu već i u dostojanstvu.

- Moj duševni bol se ne može naplatiti! Oni za svoje nedelo treba da odgovaraju jer tog 11. maja 2019. bila sam žrtva brutalnog nasilja - ispričala je Jelena.

Podsetimo, Radimir i Elena, poreklom Ruskinja, optužili su Jelenu da im je ukrala pare i nakit iz kuće. Odveli su je u podrum i tad je počela jednočasovna tortura, koju Jelena nikad neće zaboraviti.

- Gazda je počeo da viče: „Govori, k*rvo, smrdljušo, kada si me pokrala? Kako si uspela?" Bila zaprepašćena, nisam ni znala da su pokradeni. Uveravala sam sam ih da nemam ništa s tom krađom, molila sam ih da idem na poligraf, da pregledaju kamere, ali uzalud - kazala je Jelena.

Elena ju je tada zgrabila za kosu i oborila na pod, pa ju je izudarala po glavi, a Radimir joj se pridružio. Udarao je me po glavi, a onda me je stegao za vilicu, dok sam još ležala na podu. Molila sam ga da mi ne polomi protezu, a on je rekao: „K*rvo, od mojih para si je pravila“ - kazala je nesrećna žena.

Radimir i Elena su je potom na smenu udarali nogama i rukama po grudima i nogama.

- Sve me je bolelo, nisu imali milosti. Onda mi je Elena lepljivom trakom zapušila usta i vezala mi ruke, pa su me postavili na neku ležaljku. Ležala sam tako zgrčena i preplašena, dok je gazda vikao da nikad više neću moći da se zaposlim u Čačku. Onda me je ponovo nekoliko puta snažno šutnuo... Povraćalo mi se, počela sam da krkljam i da se gušim, a gazda mi je u poslednjem času strgao traku s usta i oslobodio mi ruke - rekla je Jelena.

Elena joj je zatim zapretila da će joj seći prst po prst dok ne prizna krađu i da će angažovali ljude koji će je naterati da se ubije. Radimir ju je potom zgrabio i bacio na spravu za vežbanje, dok joj je Elena pretila da će je držati zatočenu i tući „dok se ne us*re i ne upiša“.

- Posle skoro sat vremena torture izbacili su me iz kuće. Onako isprebijana i van sebe otišla sam kod prijateljice, koja me je odmah odvela u policiju - kaže Jelena.

Ona je potom tri dana provela u bolnici, gde su joj konstatovane lakše povrede, ali je imala čak 25 modrica po telu. Ceo slučaj je završio na sud, a Osnovno javno tužilaštvo u Čačku teretilo je Radimira i Elenu za zlostavljanje i mučenje, za šta je propisana kazna do jedne godine zatvora, kao i za otmicu, za šta im je pretilo do tri godine.

Međutim, bogati supružnici, vlasnici nekoliko kompanija u Čačku, nagodili su se sa tužilaštvom da, u zamenu za priznanje krivičnog dela, dobiju samo novčane kazne od po 80.000 dinara, koje su bili obavezni da plate do 25. decembra 2019.

(Kurir.rs/Informer)

