ARKANOVOG UBICU ČUVA ENGLESKA SLUŽBA MI16: Strane službe sprečavaju izručenje Dobrosava Gavrića Srbiji

Strane službe sprečavaju izručenje Dobrosava Gavrića (45) iz Južnoafričke Republike našoj zemlji, koja ga potražujezbog izdržavanja kazne za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana (48) i dvojice njegovih prijatelja, tvrdi Božidar Spasić, bivši visoki funkcioner DB-a.

- Te službe, koje su bile umešane u ubistvo Arkana sprečavaju izručenje Gavrića. Razne službe tražile su Arkana pre ubistva, engleska, nemačka, bio je na poternici Interpola, trebalo je da ide u Hag, a kada ga se nisu dokopali, oni su organizovali njegovo ubistvo. Sprečavanje ekstradicije samo pokazuje da iza Gavrića, vrlo verovatno, stoji engleska služba MI6 koja blokira odluke sudova iz JAR da se on izruči našoj zemlji. Nije u pitanju nikakva pravna procedura. Strah ih je da Gavrić može nešto da kaže. Praksa je da čuvaju svoje agente i koji su izvršili određene usluge. Vrlo je verovatno da je to obećano pre atentata na Arkana - ističe Spasić.

foto: Privatna Arhiva

Bivši obaveštajac naglašava da je Gavriću sigurnije da bude u zatvoru u Južnoafričkoj Republici.

- Te službe su pratile šta se događa. Gavrićevo bekstvo tamo dokazuje da su one znale i da mu pružaju utočište. Neko je obećao i to se ispunjava. On je na volšeban način pušten tako da se postavlja pitanje motiva dosovskih vlasti koje su ga pustile iz zatvora. On ima tretman povlašćenog lica iako je obični ubica. Verovatno je neko iz DOS-a bio u dosluhu sa strancima ubicama. Strane službe su znale da im Arkan nije dostupan i da niko nije mogao da ga isporuči u Hag i zato su hteli da ga uklone - napominje Spasić.

On je siguran da su naše službe učestvovale u ubistvu.

- Glavnu reč imali su ljudi koji su došli tek tada u službu po nalozima raznih drugih službi. Arkan je smatrao da je mnogo jači od bilo koje službe bezbednosti. Uticaj naše službe je tada bio bio potpuno minoran. Tada su došli razni savetnici sa Zapada, šetali se po BIA i MUP. Kasnije su pustili Gavrića, koji je sada u sigurnoj kući zapadnih službi- kaže Spasić.

Gavrić je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana i dvojice njegovih prijatelja. On traži politički azil u Južnoafričkoj Republici i nalazi se u zatvoru „Heldestrum“, koji važi za dobro čuvan kazamat, u zapadnom delu Kejptauna, u mestu Kaledon. U zatvoru je od 27. decembra 2011, posle ubistva afričkog bosa Sirila Bike, kada je otkriveno da je bio njegov telohranitelj. Od tada čeka odluku suda o dobijanju statusa izbeglice ili drugu vrstu zaštite jer se, kako tvrdi, boji da će ga u Srbiji ubiti Arkanovi osvetnici.

(Kurir.rs/ Alo, D. Ć/FOTO: Shutterstock, Printscreen RTS)

Kurir