SVEŠTENIKA TOMISLAVA PREVARIO BANKAR, PA DOŠAO U SUD: Ono što je rekao optuženom niko nije očekivao

Sveštenik Tomislav Ž., kom je službenik banke Aleksandar A. (35) iz Niša pre pet godina ukrao pare sa računa, u sudu je rekao da oprašta optuženom bankaru.

Sveštenik je u niškom sudu posavetovao "posrnulog" Aleksandra da više nikad ne krade i da ovaj slučaj bude svima za nauk.

Tomislav je, inače, trebalo da bude saslušan na prethodnom glavnom pretresu, 27. januara, ali tada nije došao u sud, uz obrazloženje da to ne želi da čini na "crveno slovo". Uz dopis upućen sudu, on je sudiji poslao i crkveni kalendar, uz preporuku da proveri raspored verskih praznika kada bude zakazivao sledeći glavni pretres.

Aleksandar je, podsetimo, optužen za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje jer je od juna 2014. do novembra 2016. ukrao čak 196.560 evra i 5.345.392 dinara sa računa klijenata! Među ojađenima je bio i sveštenik Tomislav, kog je nečasni bankar oštetio za 50.000 dinara.

Kako je utvrđeno tokom istrage, Aleksandar je u Tomislavljevo ime podigao 10 čekova i unovčio ih, iako sveštenik u tom trenutku čak i nije ispunjavao uslov da dobije čekove, jer mu je račun bio u minusu.

Tomislav je juče u sudu do detalja opisao kako je saznao za prevaru.

- Pozvali su me iz policije u Pančevu i obavestili me da su tamo realizovani čekovi na moje ime. Strašno sam se iznervirao jer sam znao da nisam napisao nijedan. To sam im i rekao, oni su videli da potpis na čekovima nije moj i izvinili su mi se. Zatim sam bio i u policiji u Nišu, tamo sam saznao da se Aleksandar tereti za neka krivična dela i da je nešto rađeno sa mojim računom. Ja nikakvu štetu nisam primetio, banka me je obavestila da su oni sve to regulisali i ja njega ništa ne teretim. Hteo bih samo da apelujem da ljudi budu ljudi, da postupaju kao hrišćani, da sebe ne stavljaju u ovakvu situaciju i da ovo što se njemu desilo bude pouka svima - kazao je sveštenik u sudnici, dok ga je bankar pognute glave slušao.

On je ranije priznao da je ukrao novac, ali se pravdao da je to činio jer je bio ucenjen.

(Kurir.rs/ Informer, D. K./ FOTO: Filip Plavčić/Ilustracija)

Kurir