DETALJI SLUČAJA KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU: Komšije otkrile sve o porodici žene koja je pronađena zakopana u dvorištu

Nikola F. (24) iz Bačkog Gradišta u oktobru 2019. izbacio je iz kuće oca Dragana, a kako sumnjaju u policiji, nasmrt je pretukao psihički obolelu majku Dušicu (54) i zakopao njen leš u dvorištu.

Klupko je počelo da se odmotava tek kad su komšije javile Draganu da se iz Nikolinog dvorišta širi nesnosan smrad. Dušičino telo je u utorak ekshumirano, a Nikola je odmah uhapšen zbog sumnje da je presudio majci. Ipak, svi detalji tragične smrti nesrećne žene biće poznati nakon obdukcije.

Policija je, inače, i juče dežurala ispred kuće porodice u Ulici Šamua Mihalja, dok su komšije u šoku pričale o Nikoli i Dušici. Dok jedni ne mogu da poveruju u to da je on ubio majku, drugi su uvereni da je to sasvim moguće, jer su znali da ju je tukao i maltretirao.

Jedan od komšija je ispričao da je Nikolin otac Dragan još 2017. otišao u Nemačku. Tamo je našao drugu ženu, ali je redovno slao novac Dušici i Nikoli, oko 300 evra svakog meseca, od čega su oni plaćali račune i kupovali namirnice.

- Dragan je znao da je Dušica psihički bolesna, a prošle godine saznao je i da je sin maltretira. Zato je došao u Bačko Gradište, u nameri da smesti Dušicu u bolnicu i da završi dokumente oko razvoda, kako bi mogao da se oženi u Nemačkoj. Međutim, tada se žestoko posvađao sa sinom, koji ga je izbacio iz kuće i rekao mu da se ne vraća. Draganu je to teško palo i odlučio je da im više ne šalje pare - priča komšija.

Međutim, ubrzo nakon što se Dragan vratio u Nemačku, Dušica je nestala. Komšije i rođaci su se raspitivali kod Nikole gde mu je majka, ali on im je pričao različite priče. Prijateljima je kazao da je umrla u bolnici u Novom Sadu i da nije ni išao po njeno telo, dok je komšijama rekao da ju je sahranio u Kuli, odakle je Dušica rodom.

- Svima je to bilo sumnjivo, ali nikom ni na kraj pameti nije palo da Dušica počiva u svom dvorištu, u našem komšiluku. Kad je okolinom počeo da se širi stravičan smrad, jedan naš komšija je pozvao Dragana u Nemačku i obavestio ga o tome. Dragan je odmah posumnjao da nešto nije u redu, pa je zamolio tog komšiju da proveri gde je Dušica sahranjena. Ostali smo u šoku kad se ispostavilo da njenog imena nema u matičnoj knjizi umrlih i da se još vodi kao živa. Policija je u međuvremenu već bila obaveštena da se nešto sumnjivo događa oko Dušičine smrti i sve je u utorak izašlo na videlo - kazao je komšija.

Kako se saznaje u policiji, Nikola je negirao da je ubio majku, ali je priznao da ju je mrtvu umotao u ćebe i zakopao u dvorištu, pravdajući se da nije imao para da je sahrani. Istražitelji mu, međutim, nisu poverovali i podneli su protiv njega krivičnu prijavu za ubistvo.

Siniša Amedov, prijatelj porodice Filipčev, ne može da poveruje da je Nikola ubio majku.

- Dobar sam sa njegovim ocem, družili smo se. Godinama znam i Nikolu i Dušicu i teško mi je da poverujem da ju je ubio. Znam ga kao mirnog dečka, povučenog. Ja sam mu prošle godine poverovao kad mi je rekao da je Dušica umrla u bolnici u Novom Sadu, ali sad više i ne znam šta da mislim o njemu - priča šokirani Amedov.

On dodaje da se pre nekoliko dana čuo sa Draganom.

- Trebalo je da dođe opet u martu, ali mi je rekao da od sramote više nikad neće doći u Bačko Gradište. Od kada je čuo šta se desilo, on samo moli Boga da je Dušica umrla prirodnom smrću i da je nije ubio njihov sin - kaže Amedov.

Nikolina komšinica A. B. rekla nam je da je Dušicu poslednji put videla u oktobru.

- Bila je dobra žena, lepo smo pričale, iako je bila bolesna. Patila je od neke teške depresije. Išla je na terapije, a znam i da je imala problema sa srcem. Nikola nije bio agresivan u društvu, ali čula sam od meštana da je maltretirao majku - kaže ona.

Ponavljao peti razred, živeo od očevih para Od meštana smo saznali i da je Dušica psihički obolela pre deset godina, kad je Nikola imao 14 godina. On je bio loš đak, čak tri puta je ponavljao peti razred, i živeo je samo od novca koji mu je otac slao iz Nemačke. Međutim, u oktobru 2019, nakon svađe sa ocem i kad je, kako se sumnja, ubio majku, isključena mu je struja u kući zbog neplaćenih računa. Jedan od komšija se tada sažalio na Nikolu, pa mu je ponudio da živi u jednoj njegovoj praznoj kući u tom mestu.

