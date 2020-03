SVETLANA RAŽNATOVIĆ SASLUŠANA PRED SUDOM: Cecu tužio komšija zbog parkinga koji je sagradio Arkan!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović saslušana je juče u beogradskoj Palati pravde, po tužbi koju je protiv nje podneo komšija.

Kako Kurir nezvanično saznaje, komšija u tužbi traži da sud pevačicu iseli s parkinga koji je u njenom vlasništvu već 25 godina.

Nije dužna nikome

- Ceca je ostala pri tome da je parking njen i da ga je njen pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan sagradio još 1995. godine. Ona je osporila da je zemljište u tuđem vlasništvu, kao i da je čoveku koji pokušava da joj oduzme plac koji se nalazi preko puta njene kuće dužna bilo šta - otkriva izvor Kurira.

Viši sud... Ceca stiže na ročište foto: Zorana Jevtić

Prema njegovim rečima, Cecino saslušanje u parničnom odeljenju Višeg suda u Beogradu trajalo je nešto duže od sat vremena.

- Detaljno se izjasnila o navodima tužbe kojom komšija traži da se ona iseli s parcele u Ulici Ljutice Bogdana u Beogradu, na kojoj je parking. Osim iseljenja, on od pevačice traži i da mu plati za to što je koristila deo placa duže od dve decenije, tvrdeći da on ima pravo nad delom tog zemljišta - objašnjava naš sagovornik upućen u slučaj.

On nije mogao da precizira koliko novca muškarac traži od pevačice. Tužbu kojom Ražnatovićevu pokušava da otera s parkinga, prema rečima izvora Kurira, podneo je tek 2014. godine.

- Navodno se, kada je i sam saslušavan pred sudom, pravdao time da je ćutao i nije preduzimao ništa dok je Željko Ražnatović bio živ jer ga se plašio, a da je onda s njegovom udovicom pokušao da reši problem, ali kako nije uspeo, odlučio je da presavije tabak - otkriva izvor Kurira.

Sudila se i za dug

Podsetimo, Ceca je pred istim sudom godinama dokazivala i da ne postoji dug od 116.000 evra za koji je tužbu na isti način protiv nje podneo Vojislav Đurković. On je u tužbi tvrdio da je novac pozajmio njenom suprugu dok je bio živ. Radi naplate potraživanja od pevačice tražio je i da se proda deo njene kuće, ali je sud na kraju doneo konačnu odluku - da Ceca Đurkoviću ne duguje novac.

Došla sa advokatom CECA BEZ KOMENTARA foto: Zorana Jevtić Svetlana Ražnatović u sud je stigla nešto pre 10 sati u pratnji advokata Miše Petrovskog. Posle okončanja suđenja ona nije želela da komentariše sudski spor zbog kog je, kako saznajemo, bila u Palati pravde. - Njenim saslušanjem rasprava je završena i sada se čeka odluka sudije - kaže izvor Kurira.

Kurir.rs/ Jelena Spasić Foto: Google Street View, Zorana Jevtić

Kurir