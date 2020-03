UHAPŠEN MANIJAK IZ AUTOBUSA: Seksualno uznemiravao ženu, putnici se pravili ludi, a onda je ANA UZELA STVAR U SVOJE RUKE

Podsetimo, putnica koja je snimak napravila, rekla je da su svi videli šta se dešava, ali da niko nije hteo da reaguje. Pošto je izostala podrška ostalih putnika, kod Malog Požarevca, devojka je naterala napasnika da izađe iz autobusa zapretivši mu da će pozvati policiju.

- Po zahtevu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, koji je upućen odmah nakon upoznavanja sa sadržinom objavljenog članka, dana 4.marta, kojim je naloženo da se utvrde sve okolnosti događaja i identifikacija osumnjičenog, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska stanica u Sopotu je postupila po nalogu ovog tužilaštva i identifikovala osumnjičenog i oštećeno lice.

Po nalogu tužilaštva, osumnjičeni Z. C. je večeras oko 19.30 časova pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje u trajanju od 48 časova, u kom roku će sa krivičnom prijavom zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182.st.1 Krivičnog zakonika biti priveden na saslušanje u tužilaštvo - kaže za Telegraf.rs Ivan Konatar, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu.

Kako je ispričala Ana, autorka snimka, žena se stalno pomerala i pokušavala da stavi torbu između njih, ali je on bio uporan i približavao joj se, koliko god se ona pomerala. U početku se muškarac trljao o nju, pa je Ana pomislila da je dodiruje kad bus prikoči, ali kad je autobus bio na auto-putu na pravcu, on je nastavio da se trlja o nju. Pomerao se kao da bus koči, napred-nazad, posle je krenuo rukom pa ga je Ana snimila, a kad su stigli do Malog Požarevca rešila je i nešto da preduzme.

Muškarac je poznat od ranije putnicima na ovoj liniji, ali ga dugo nije bilo. Prema rečima autorke snimka, žena koja je u ovom slučaju bila žrtva rekla je da joj se učinilo, ali kad je primetila šta se dešava, pokušavala je da se pomeri i da postavi tašnu između njih,

- Pitala sam je što nije reagovala, kaže, uplašila sam se, ipak sam žensko - prepričava nam Ana razgovor sa putnicom.

Za krivično delo nedozvoljena polna radnja iz Člana 182 KZ, u slučaju da je žrtva (oštećena) punoletna osoba, kao što je ovde slučaj, zaprećeno je novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. U slučaju Člana 182a, krivičnog dela polno uznemiravanje, mogao bi da bude kažnjen novčano ili zatvorskom kaznom u trajanju od šest meseci.

