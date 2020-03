MANIJAK SEKSUALNO UZNEMIRAVAO ŽENU NA LINIJI BEOGRAD-MLADENOVAC! Svi su se pravili da ne vide ništa, osim jedne devojke

Video koji je postavila korisnica Fejsbuka A.M. izazvao je ogromnu buru i raspravu na toj društvenoj mreži.

Naime, na snimku se jasno vidi kako čovek seksualno uznemirava ženu, tako što joj drži ruke na zadnjici, a onda je i pipa.

Cela scena odvija se na liniji 493, iz Beograda za Mladenovac.

Pogledajte snimak:

A.M. je tom prilikom snimila muškarca kako koristi gužvu da bi pipkao jednu od putnica. Kako je istakla, ovaj muškarac je već poznat putnicima na liniji, ali se neko vreme nije pojavljivao.

Ceo incident je počeo još kod Autokomande, a manijak se usmerio na ženu koja je imala oko pedesetak godina.

A.M. je napomenula da su se svi putnici pravili da ne vide šta se dešava, osim nje koja je odreagovala i izbacila ga iz autobusa.

Žena je pokušavala da se pomeri i stalno je stavljala torbu između njih, ali on nije želeo da odustane. Koliko god se pomerala, on joj se približavao ponovo, rekla je A.M. za Espreso.

Na pitanje zašto nije reagovala, žena je odgovorila kako je stavljala torbu da ih razdovoji, ali da nije mogla da ima veću reakciju "jer je on ipak muškarac".

Devojka koja je okačila snimak je napomenula da se i sama našla u sličnoj situaciji pre par godina.

- Bila sam u neverici, dok sam shvatila da ja to zaista doživljavam. Kada sam viknula na manijaka, mene je optužio da nisam normalna, a od punog busa nije bilo jednog glasa podrške (ovde su svima mud* do poda). Kada sam ostavila u grupi 493 upozorenje vašim majkama, ženama, sestrama... pisalo se da smo mi žene krive sto se provokativno oblačimo. Evo mene je sramota svih negativnih komentara upućenih ovoj zeni. A vama nek' je na čast, istakla je devojka.

Ona je to napisala jer se ispod snimka pojavio veliki broj negativinih komentara upućenih maltretiranoj ženi, a ne manijaku.

"Bože, šta vam je čovek mazi svoju ženu", "A njoj zagorela pa joj prijalo", "Pa ne vidim da se gospođa nešto bunila i opirala. Što znači da su obadvoje pukli po pameti", "Matora fufica!!! Još se guzi da je on bolje opipa...Bože bolesnika", samo su neki od jezivih komentara upućenih ovoj gospođi.

