POLICAJCI OTRGLI PORODICU OD UŽASNE SMRTI: Kada su videli da kuća gori, nisu ni u jednom trenutku mislili na opasnost!

VRBAS - Dok smo spasavali čoveka iz razbuktale vatre, nismo ni jednog trenutka pomislili na koronu, niti na bilo kakvu opasnost. Samo nam je bilo da čovek bude živ i da spasimo njegovu suprugu i četvoro dece koji su spavali, kao i ukućane iz kuće komšijske kojoj je pretila opasnost da je plamen zahvati - kažu hrabri momci Interventne jedinice PU Novi Sad, Nikola Kilibarda (28) iz Kule i Mirko Kešeljević (29) iz Vrbasa.

Sanja, supruga Aleksandra Hromiš (43), kaže da je hrabre momke „Sam Bog poslao da joj spase supruga i oca deci!

-Gledala sam, zajedno sa decom kako mog Aleksu izvlače iz pomoćne zgrade i kako nepomično leži dok mu njih dvojica ukazuju prvu pomoć, dok nije stigla hitna. Ne znam šta bih rekla, sem da njih dvojice nije bilo, ne smem ni da pomislim šta je sve moglo da nas zadesi. I suprug, i naše četvoro dece, od 11 do 18 godina, a da ne govorim i komšije čija je kuća bliža tom pomoćnom objektu – kaže Sanja.

Kako kaže, nju je probudila lupnjava na vratima.

-Nisam ni svesna bila šta se dešava, dozivala sam supruga „Aleksa, neko lupa“. A onda sam pogledala njega nije bilo u krevetu. Skočila sam i kada sam otvorila vrata, prvo što sam ugledala bila je vatra, plamen, horor…Sutradan mi je suprug rekao da je on čuo psa kako laje. Ustao je da vidi što ne prestaje, i da ga je dim ošamutio kada je hteo da uđe u pomoćni objekat, gde držimo zamrzivač, alat, itd. Kako su mi kasnije rekli, sumnja se da je do požara došlo upravo zbog zamrzivača, da je motor počeo da varniči da je to uzrok – kaže i dalje pod stresom majka četvoro dece, koja trenutno ne radi zbog vanredne situacije, a i suprug koji je bio konobar na rečnim brodovima.

Krenuli na posao, pa ugledali vatru

Naime, u četvrtak, 23.aprila oko 05.30 časova, Nikola Kilbarda je krenuvši iz Kule na posao u Novi Sad, po dogovoru u ovoj vanrednoj situaciji, kolima svratio po kolegu Mirka Kešeljevića.

-Nazvao sam ga i rekao da sam ispred njegove kuće u ulici Petefi brigade. Dok sam ga čekao ugledao sam da kulja gust crn dim, znao sam da je požar. Izašao sam iz kola i potrčao i usput nazvao Mirka da i on odma krene. Kada smo stigli tamo videli smo i plamen na objektu u dvorištu, nismo znali kojoj kući pripada, pa je Mirko otišao u levu, ja u desnu kuću. Probudili smo ukućane. Čim sam ušao u dvorište isključio sam osigurače. Tada je žena počela da zapomaže da joj nema supruga – priča Nikola, otac dvoje male dece od dve i po godina i godinu i dva meseca.

Kako dalje kaže, jasno mu je bilo da treba objekat koji je u plamenu da pogledaju.

-Ušao sam u objekat u plamenu i kod vrata video muškarca bez svesti, koji je ležao na stomaku. Pokušao sam da ga iznesem, ali je on krupan, nisam mogao sam, prišao je njihov sin (16) i pomogao mi. Okrenuli smo ga na bok, da se ne uguši, bio je bez svesti – prepričava Nikola, a Mirko je za to vreme iz komšijske kuće evakuisao ukućane.

Odmah je nazvao vatrogasce i hitnu pomoć.

Četvoro dece gledalo kako im se otac bori za život

-Deca su bila uplašena, plakala su, kao njihova majka dodaje Nikola. Mladi tata male bebice, hrabri policajac Mirko kaže da je on lupao na prozore komšijske kuće, ali se niko nije probudio.

-Ušao sam unutra i probudio ih, izašli su napolje, a ja sam ostao da pomognem nepokretnom čoveku iz te kuće. Krenuo sam da pomognem Nikoli, prošao pored velike vatre i u tom dvorištu sam video kolegu da pomaže čoveku koji je bio u nesvesti. Stalno smo gledali da li mu radi srce i u slučaju ako treba da mu damo veštačko disanje i pomognemo mu. Držao sam čoveku glavu, dok ga je Nikola takođe pridržavao, sve dok Hitna pomoć nije došla – kaže Mirko, koji je inače i komšija porodice Hromiš. Obojica smatraju da su samo učinili ono što su mogli u tom trenutku. Posle svega su otišli na posao i odradili svoju smenu.

-Da nije njih bilo ne bi moj suprug sada bio sa nama. Srećni smo. A momci su toliko dobri, da su i posle završene celodnevne smene, svratili kada su se vraćali kući da vide da li smo svi dobro. Čak su i rekli da će u ponedeljak doći, sa još nekim drugarima, kako bi pomogli da se očisti taj garež – priča Sanja.

