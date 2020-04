NEVEROVATNA PRIČA O MAJKI I ČERKI: Kad je policija u Čačku uhvatila popa i veroučitelja prerušenog u ženu, usledio ŠOK!

Takva je priča Svetlane Popadić (47) i njene ćerke Ane (25), koje su u Višem sudu u Čačku osuđene na višegodišnje kazne zatvora zbog trgovine narkoticima, ali je ta presuda u međuvremenu ukinuta, tako da će se ponovo naći pred sudom.

Priča kriminalne porodice Popadić počinje jednim neverovatnim hapšenjem koje u prvi mah nije moglo ni da nasluti šta se krije u dobro organizovanoj grupi za šverc skanka iz Albanije, preko Srbije, pa sve do Švajcarske.

Hapšenje popa i veroučitelja obučenog u ženu

U Mrčajevcima kod Čačka, februara 2018. godine, uhapšeni su paroh crkve u naselju Savinac sveštenik Milan Jordović i bivši veroučitelj Zoran Marinković (43), a u njihovom automobilu pronađeno je 27 kilograma skanka!

Ova vest odjeknula je kao bomba u srpskim medijima jer, osim što je do sada nezabeleženo da u švercu narkotika učestvuje jedan sveštenik, Zoran Marinković, koji je do pre nekoliko godina radio kao veroučitelj u Osnovnoj školi "Petar Leković", prilikom hapšenja bio je odeven u žensku odeću!

foto: Instagram

Policajac zbog toga nije hteo da ga pretrese, čekajući da to uradi koleginica... S druge strane, sveštenik u trenutku hapšenja na sebi nije imao mantiju, tako da se pretpostavlja da su nameravali da ostave utisak para. Inspektorima koji su ih presreli rekli su da se vraćaju iz manastira Studenica.

U automobilu marke "pasat" užičkih registarskih oznaka, u prepravljenom bunkeru u vozilu, pronađena je droga upakovana u 52 paketa, a svešteniku i veroučitelju određen je pritvor.

Sveštenik "otkucao" majku i ćerku

Dok su žitelji požeškog kraja šokirano među sobom prepričavali vest o hapšenju, sveštenik se pred policajcima branio ćutanjem sve do jednog momenta kada je popustio i odlučio da otvori dušu i ispriča sve što zna o trgovini skanka, verovatno kako bi pokušao da izdejstvuje nagodbu sa tužilaštvom.

foto: eparhija žičko raška

Prema onome što je pop ispričao, on i Marinković bili su izvršioci u velikom poslu transporta skanka iz Albanije u Švajcarsku, u kom je posredovala Svetlana Popadić, koja bi ih plaćala za svaki prevezeni tovar. Za ovu poslednju Jordović je trebalo da dobije 5.000 evra.

Jordović je tokom istrage ispričao navodno i da je novcem od droge želeo da kupi stan u Albaniji.

Tezga na pijaci i život na visokoj nozi

Ovo je policiji bilo dovoljno da u istragu uključe i izvesnu Svetlanu Popadić, koja do tada nije odavala utisak osobe koja bi se mogla baviti krijumčarenjem droge, posebno ako se uzme u obzir da je majka odrasle ćerke i da za život zarađuje radeći povremeno kao pijačni prodavac. Međutim, istina je bila nešto drugačija, pa su petnaestak dana nakon sveštenika i veroučitelja uhapšene i majka i ćerka.

foto: printscreen Instagram/Facebook

Svetlana i Ana Popadić živele su u selu Lopaš kod Požege, u kući koja naizgled deluje uobičajeno, ali enterijer koji obiluje luksuzom odudarao je od srpske svakodnevnice.

- Svetlana je nezaposlena, do pre neko vreme je radila kao pijačni trgovac, a njena ćerka prošle godine kraj pijace je otvorila menjačnicu. Imaju mali posed malina, ali to je prilično nedovoljan prihod s obzirom kako one žive na visokoj nozi. Selo se čudilo odakle njima novac - pričao je jedan meštanin nakon što se kroz selo Lopaš pronela vest o hapšenju.

Ispostavilo se da majka i ćerka imaju mnogo više nego što se o njima moglo i naslutiti. Policija je prilikom pretresa pronašla 1.035 američkih dolara, 280 evra, 28.060 dinara, 50 kanadskih dolara, 70 konvertibilnih maraka i 40 švedskih kruna za koje se sumnjalo da su stečeni prodajom narkotika. Tragovi njihovog imućstva vode i do Zlatibora gde imaju dva apartmana u kojima je i pronađen zaplenjeni novac.

Prilikom hapšenja majke i ćerke zaplenjeno je i šest automobila – dva "audija A4", dva "citroena" i po jedan "suzuki" i "pežo". Na svih šest pronađeno je duplo dno. Jedan deo "voznog parka" pripadao je Svetlani i Ani.

Ispostavilo se nakon hapšenja da ovo zapravo i nije prvi put da se Svetlanino ime spominje u svetlu krijumčarenja narkoticima. Naime, oko godinu dana ranije, D. B. (36) iz Požege uhapšen je na Horgošu pošto je u automobilu kojim su njih dvoje izlazili iz Srbije nađeno 30 kilograma skanka.

D. B. je tada svu odgovornost pripisao sebi, tvrdeći da Svetlana nema nikakve veze sa narko tovarom, pa se odustalo od krivičnog gonjenja ove Požežanke.

D. B. je inače vlasnik više automobila koji su pronađeni u dvorištu porodice Popadić, među kojima je i "pasat" u kome su Jordović i Marinković uhapšeni u Mrčajevcima.

Zatvorske kazne

U martu 2019. godine, veće Višeg suda u Čačku osudio je Svetlanu Popadić (47) iz Lopaša kod Požege i Nenada Stojanovića iz Valjeva (40) na po pet godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i trgovine opojnim drogama, dok je Svetlanina ćerka Ana (25), pod istom optužbom, dobila tri godine robije.

Dokazima na pretresu utvrđeno je da je ćerka, po majčinom nagovoru, podstrekla nekadašnjeg veroučitelja i crkvenog pojca Zorana Marinkovića (44) da preveze drogu sa Kosmeta u Švajcarsku ili nađe nekoga za taj posao, uz obećanu nagradu od 5.000 evra.

Marinković je za taj posao angažovao svojeg poznanika Milana Jordovića (42), sveštenika iz Savinca kod Požege, kojeg je poznavao od ranije.

Kako je utvrđeno na suđenju, na dogovoru u Požegi Svetlana je popu i pojcu predala "pasat" ubedivši ih da da ne mogu biti otkriveni, ni pomoću skenera niti psa tragača, dala im novac za gorivo i obećala da će imati vezu tokom puta i utovara.

To je bio Stojanović koji ih je čekao u Lešku na Kosmetu, odveo do motela "Izvor" u Zvečanu uzeo im kola i otišao u nepoznatom pravcu, vrativši se posle nekoliko sati. Dao im je ključeve i rekao da je roba ubačena u bunker. Trebalo je da se vide posle nekoliko dana, kako bi on preuzeo drogu.

Iste večeri, međutim, a to je bio 27. februar, policija je u Mrčajevcima zaustavila popa koji je vozio "pasat".

Jordović i njegov sugrađanin Marinković potpisali su sa Višim javnim tužilaštvom u Čačku nagodbu, po kojoj će, umesto zatvorske kazne za šverc droge, obojica godinu dana nositi nanogicu.

U julu prošle godine Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu Višeg suda u Čačku kojom su majka i ćerka osuđene na višegodišnje kazne zatvora, tako da će se njima ponovo suditi u prvostepenom postupku.

