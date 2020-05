OTKRIVAMO! EVO KO JE JEDAN OD NAPADAČA IZ KAFIĆA NA VRAČARU: Sin Slobinog sudije prebio Petronijevića i Pekovića!

Milan Vukićević, koji je sa još trojicom uhapšen zbog napada na advokata Gorana Petronijevića (60) i bivšeg sudiju Novicu Pekovića (70) u bašti kafića na Vračaru, sin je nekadašnjeg predsednika suda i bliskog prijatelja Slobodana Miloševića, Borivoja Vukićevića.

Borivoje Vukićević je bio predsednik Saveznog suda Jugoslavije i predsednika Savezne izborne komisije u vreme Slobodana Miloševića. Napisao je i knjigu u kojoj je imao odeljak o tadašnjem predsedniku Jugoslavije. Nazivao je psihopatama sve koji su Miloševiću uzvikivali "Sadame" i "Crvena bando", a njega poredio sa "neuništivim jablanom". Prepričao je i anegdotu kada je sa suprugom, Slobom i Mirom zaustavljen na granici po povratku sa puta iz Rumunije zbog "okruglog sira".

- Carina nam nije dala da unesemo hranu iz Rumunije. Carinik nam je ponudio ili da sir ostavimo na stolu ili da ga bacimo u obližnji kontejner. I dok sam ja već gubio živce, Slobodan se blago nasmešio i rekao: "Propisi su propisi" - ispričao je svojevremeno Borivoje.

Protiv Borivoja je svojevremeno podneta i krivična prijava, i to zbog nameštanja izbora. Naime, 2020. godine Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je 24. oktobra od istražnog sudije Prvog opštinskog suda da pokrene istragu protiv deset članova Savezne izborne komisije (SIK) zbog falsifikovanja rezultata predsedničkih izbora.

Tužilaštvo je to učinilo na osnovu krivičnih prijava organizacije G17 plus i Momčila Trajkovića, jednog od lidera DOS-a. Krivična prijava G17 plus, koju je potpisalo i 15.000 građana, kako su tada prenosili mediji, teretila je predsednika Borivoja Vukićevića, kao i sedam članova stalnog sastava SIK-a i članove proširenog sastava tog tela, samo za falsifikovanje izbora. Za to krivično delo kazna je bila tri do pet godina zatvora.

Ta krivična prijava G17 plus odnosila se i na bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, koji je optužen da je "podstakao" članove SIK-a na promenu rezultata izbora.

(Kurir.rs/I. Žigić)

Kurir